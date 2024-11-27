Венгерско-кыргызский форум открыл новые возможности для агробизнеза

Сегодня в Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский Сельскохозяйственный форум, который стал важным событием в сфере агропромышленного комплекса. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты и представители крупнейших венгерских и кыргызских компаний, а также высокопоставленные государственные деятели. Форум был организован с целью обсуждения перспектив сотрудничества, обмена опытом и установления деловых контактов между бизнесами двух стран.

Организатором форума выступило посольство Венгрии в Кыргызстане при поддержке Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, а также Венгерско-кыргызского фонда развития.

На форуме были представлены инновационные решения в сельском хозяйстве, которые могут быть применены в Кыргызстане. Среди участников - венгерские компании, специализирующиеся на различных аспектах агропромышленного комплекса:

Agrofeed Rus Kft.- Животноводство и кормопроизводство, Babolna Tetra Ltd.-Птицеводство, Fulmer Apiary-Производство мёда, Hunland Ltd. - Разведение и производство скота, InnovaSter –Trade Ltd. - Оборудование для пищевой промышленности, Kavali™ - Сушеные продукты, Korax group - Оборудование для мясной промышленности, Woodstock Kft. - Производство семян кукурузы, пшеницы, подсолнуха

Эти компании представили свои инновации, направленные на повышение урожайности, улучшение технологий орошения и переработку сельхозпродукции с акцентом на экологическую устойчивость.

Это уже второй такой форум, который организуется в Кыргызстане. На первом, в 2022 году, министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев отметил рост двустороннего сотрудничества, которое приобретает все более динамичный характер. Некоторые из венгерских компаний активно развивают свои проекты в Кыргызстане. Например, компания **Woodstock** работает в сфере семеноводства в рамках Ассоциации семеноводов Кыргызстана, а владелец Fulmer Apiary инвестировал в проект по сбору меда, отметив, что Кыргызстан идеально подходит для этих целей. Также, Венгерско-кыргызским фондом развития финансируется проект по развитию племенного коневодства на сумму $755,25 тыс.

Участники форума получили информацию о возможностях финансирования проектов в сфере сельского хозяйства, о Венгерско-кыргызском фонде развития, а также о визах в Венгрию.