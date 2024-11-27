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Завтра в Бишкеке откроется выставка "Вечные образы и чувства"

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Посольство Венгрии в Бишкеке приглашает на художественную выставку Ассоциации женщин-художников и искусствоведов Кыргызстана "Вечные образы и чувства".

Открытие выставки состоится 28 ноября, где будут представлены работы кыргызских художниц, наполненные теплом осенних оттенков, спокойствием гор и искренними эмоциями. Экспозиция сочетает осенние мотивы и глубокие образы, отражающие вечные чувства - от материнства и дружбы до любви и связи с природой.

Выставка предоставляет уникальную возможность погрузиться в мир искусства, отражающего силу женской души, вдохновленной природой и её изменчивостью. Организаторы приглашают всех желающих разделить этот день красоты и вдохновения.

Место проведения: посольство Венгрии, начало - 14:00. Выставка будет проходить с 28 ноября по 1 декабря, ежедневно с 11:00 до 18:00. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/441097
Теги:
выставка, посольство, Венгрия, Кыргызстан, женщины
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