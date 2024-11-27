"Евразийские ворота": форум укрепляет приграничное сотрудничество РФ и РК

Второй Международный иммерсивный форум "Евразийские ворота", состоявшийся в Костанайском филиале Челябинского государственного университета (ЧелГУ) в Костанае, Казахстан, стал площадкой для обсуждения важных аспектов приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном. В нём приняли участие представители органов власти, общественных и неправительственных организаций, бизнеса, СМИ, культуры, экологии и образования из Челябинской и Костанайской областей, а также международные эксперты, пишет AsiaToday.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил важность иммерсивной части форума, позволяющей участникам в неформальной обстановке обмениваться мнениями и идеями. Он также подчеркнул растущую популярность форума, отметив интерес к участию в следующем году от представителей Китая. Таскаев подчеркнул, что приграничное сотрудничество остаётся ключевым элементом международных отношений, и такие мероприятия, как "Евразийские ворота", способствуют его укреплению.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём приветственном слове подчеркнул важность форума для развития социально-экономических связей и культурного обмена между двумя регионами. Он отметил особую роль Челябинской области в международном сотрудничестве в рамках ШОС и ЕАЭС, а также успешную работу Костанайского филиала ЧелГУ, действующего в Казахстане почти четверть века.

Заместитель акима Костаная Мажит Шуленов подчеркнул важное значение филиала ЧелГУ для региона и отметил, что многие его выпускники работают в ключевых отраслях казахстанской экономики. Он также подчеркнул необходимость добрососедских отношений между Казахстаном и Россией, учитывая длину их общей границы.

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Андрей Шмидт поблагодарил за приём и отметил тесные торговые связи между двумя областями, отмечая сходство их климата и экономического уклада. Он также выразил готовность Челябинской области делиться своими наработками в области экологии и защиты окружающей среды. Форум "Евразийские ворота" продемонстрировал высокий уровень взаимодействия и готовность к дальнейшему развитию российско-казахстанского приграничного сотрудничества.