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Дома нескольких улиц Бишкека обкрадывают безнаказанно второй год подряд

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- Бакыт Басарбек
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Жители сразу нескольких улиц Бишкека в районе Рабочего городка вот уже второй год выражают недовольство работой, а точнее, как они сами говорят, бездействием милиции. По их словам, они боятся не только за свое имущество, но больше всего за свои жизни.

По этой причине жители улицы Щорса, переулков Беговой и Хабаровский и ближайших улиц на этой неделе собрались на встречу, на которой обсудили создавшуюся ситуацию. Пришли около 30 человек. Выяснилось, что второй год их дома систематически обкрадывают, а милиция их не может защитить.

"Мой дом в прошлом году обокрали и теперь в этом году повторно. В первый раз я писала заявление в милицию, но его не приняли якобы из-за сроков давности. В милиции говорят, что ведут работу, но от этих слов нам легче не становится. В этом году ко мне домой опять зашли воры. Раз милиция не справляется, может стоит тогда патрулировать на наших улицах", - предложила жительница одного из домой по улице Щорса.

"Почти у всех домов имеются камеры видеонаблюдения. Мы предоставляем все видеозаписи милиции, но все безрезультатно. Такое ощущение, что как будто воров кто-то "крышует"". Самое удивительное, воры как будто знают к кому заходить. Вытащили большую сумму денег у человека, который взял их в кредит", - добавляет житель другого дома на этой же улице.

"Меня тоже обокрали два раза. В прошлом году первый раз и вот совсем недавно воры опять зашли в наш двор, и пытались ломом и топором сломать дверь. При этом мой сын был дома. Это хорошо он вовремя заметил их и вызвал милицию, а если бы сразу не заметил. Могло бы случиться непоправимое. То есть уже не за имущество боишься, а за жизни своих близких", - сказал его сосед по дому.

"Мой дом тоже обокрали, и мы позвонили в милицию на номер 102, но потом выяснилось, что наше сообщение не было передано в ГОМ-2. То есть наш вызов просто на просто проигнорировали. Что это как не сговор?", - задается вопросом один из участников встречи.

"Воры настолько обнаглели и ведут себя безнаказанно, что были дни, когда они обкрадывали сразу несколько домов. По камерам видно, что они прям через огороды идут к следующему дому", - добавил один из домовладельцев.

Все эти и другие свои недовольства и претензии жители высказали прибывшему на встречу с ними начальнику ГОМ-2 УВД Ленинского района Бишкека Талгату Бердибекову. Последний в свою очередь зафиксировал в своем ежедневнике некоторые жалобы обступивших его горожан, и заверил их, что делается все возможное для поимки воров.

"Вы тоже нам поймите, мы делаем все возможное. Наши ребята работают день и ночь. Дело в том, что воры работают по одному и мы уверены, что это гастролеры. Но уголовный розыск работает. В ближайшее время мы обязательно поймаем их", - сказал он.

Много было высказано на этой встрече упреков в адрес друг друга: горожане продолжали сетовать на бездействие милиции, сотрудники ГОМ-2 просили понять сложность их работы, и не делать их крайними. Но даже по завершению встречи жители остались недовольными.

"Нам говорят, чтобы мы поняли, как милиции тяжело работать. Но и нас нужно понять, нас второй год обкрадывают, и мы теперь должны молчать? Для чего тогда нужна милиция, если она не может нас защитить. Даже автора письма к Ташиеву нашли за один день по камерам видеонаблюдения, а тут два года не могут поймать воров", - посетовали участники встречи.


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URL: https://www.vb.kg/441100
Теги:
кража, Бишкек, милиция
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