Погода
$ 86.73 - 87.15
€ 90.30 - 91.25

Кыргызстан презентовал инвестиционные возможности в Германии

201  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

27 ноября в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Федеративную Республику Германия, состоялась встреча официальной делегации Кыргызской Республики с представителями ведущих германских компаний. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, мероприятие прошло в Берлине и было направлено на укрепление двустороннего сотрудничества и развитие экономических связей между Кыргызстаном и Германией.

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев представил участникам встречи видеообзор об экономических показателях и инвестиционном потенциале Кыргызстана. В ходе презентации он подчеркнул, что в стране созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов, включая льготные налоговые режимы, упрощенные процедуры регистрации бизнеса и доступ к международным рынкам через преференциальные торговые соглашения.

Особое внимание было уделено инвестиционным проектам в сфере туризма, которые обладают значительным потенциалом для развития региона. Министр отметил, что германские компании могут сыграть ключевую роль в реализации этих проектов, выступая в качестве надежных партнёров.

В рамках встречи состоялось активное обсуждение возможностей сотрудничества, обмен мнениями и установление новых деловых контактов, что станет основой для будущих совместных инициатив.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441105
Теги:
Германия, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  