Кыргызстан презентовал инвестиционные возможности в Германии

27 ноября в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Федеративную Республику Германия, состоялась встреча официальной делегации Кыргызской Республики с представителями ведущих германских компаний. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, мероприятие прошло в Берлине и было направлено на укрепление двустороннего сотрудничества и развитие экономических связей между Кыргызстаном и Германией.

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев представил участникам встречи видеообзор об экономических показателях и инвестиционном потенциале Кыргызстана. В ходе презентации он подчеркнул, что в стране созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов, включая льготные налоговые режимы, упрощенные процедуры регистрации бизнеса и доступ к международным рынкам через преференциальные торговые соглашения.

Особое внимание было уделено инвестиционным проектам в сфере туризма, которые обладают значительным потенциалом для развития региона. Министр отметил, что германские компании могут сыграть ключевую роль в реализации этих проектов, выступая в качестве надежных партнёров.

В рамках встречи состоялось активное обсуждение возможностей сотрудничества, обмен мнениями и установление новых деловых контактов, что станет основой для будущих совместных инициатив.