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Компания "Яндекс.Такси" игнорирует обращения Госантимонополии

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Компания "Яндекс.Такси" игнорирует обращения Госантимонополии, несмотря на штрафы. Об этом на заседании ЖК заявил депутат Жанар Акаев

"Комиссия увеличилась с 7% до 21%. Мы понимаем, что это бизнес, и не намерены препятствовать его работе, но такое отношение вызывает серьезные вопросы. К примеру, в Казахстане проблему удалось решить через привлечение к административной ответственности за игнорирование антимонопольных требований. Там "Яндекс" перевел 3 млрд тенге на развитие цифровой экосистемы и поддержку социальных проектов. Кроме того, коэффициент на такси при повышенном спросе не превышает трехкратного увеличения, тогда как у нас он может вырасти в 10 раз", - сказал депутат.


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URL: https://www.vb.kg/441108
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, такси, Депутат
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