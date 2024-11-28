Компания "Яндекс.Такси" игнорирует обращения Госантимонополии, несмотря на штрафы. Об этом на заседании ЖК заявил депутат Жанар Акаев

"Комиссия увеличилась с 7% до 21%. Мы понимаем, что это бизнес, и не намерены препятствовать его работе, но такое отношение вызывает серьезные вопросы. К примеру, в Казахстане проблему удалось решить через привлечение к административной ответственности за игнорирование антимонопольных требований. Там "Яндекс" перевел 3 млрд тенге на развитие цифровой экосистемы и поддержку социальных проектов. Кроме того, коэффициент на такси при повышенном спросе не превышает трехкратного увеличения, тогда как у нас он может вырасти в 10 раз", - сказал депутат.