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Подписан меморандум между Минэнерго КР и компанией Andritz Hydro

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Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев посетил Австрию с рабочим визитом . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита подписан Меморандум между Министерством энергетики КР и австрийской компанией Andritz Hydro. Меморандум подписали министр энергетики КР Т.О. Ибраев и генеральный директор Andritz Hydro Фредерик Сауз.

Основной целью двустороннего подписанного документа является развитие энергетических проектов Кыргызской Республики.

Справка: Компания была основана в 1852 году и получила свое название от одного из районов города Грац в Австрии. Один из ведущих мировых поставщиков электромеханического оборудования и услуг для гидроэлектростанций на растущем мировом рынке возобновляемых источников энергии. Опираясь на 185-летний опыт и установки по всему миру, компания предлагает инновационные решения для новых и существующих гидроэлектростанций, от малых до крупных гидроэлектростанций.


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URL: https://www.vb.kg/441111
Теги:
Австрия, Минэнергопром, сотрудничество, Кыргызстан
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