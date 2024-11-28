Подписан меморандум между Минэнерго КР и компанией Andritz Hydro

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев посетил Австрию с рабочим визитом . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита подписан Меморандум между Министерством энергетики КР и австрийской компанией Andritz Hydro. Меморандум подписали министр энергетики КР Т.О. Ибраев и генеральный директор Andritz Hydro Фредерик Сауз.

Основной целью двустороннего подписанного документа является развитие энергетических проектов Кыргызской Республики.

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