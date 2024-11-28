В Бишкеке автобус насмерть сбил пожилую женщину

В Бишкек водитель автобуса насмерть сбил пожилую женщину, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

"28 ноября 2024 года примерно в 06:30 часов утра водитель автобуса Ж.К., 1964 года рождения, двигаясь в северном направлении по улице Курманжан- Датка, на пешеходном переходе совершил наезд на гражданку А.М., 1951 года рождения, которая переходила улицу. Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД г.Бишкек и начато доследственная проверка. Назначены все необходимые экспертизы, автобус водвроен на специализированную охраняемую штрафную стоянку.

В настоящее время водитель общественного транспорта доставлен в Следственную службу ГУВД Бишкека для проведения следственных действий".