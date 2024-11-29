Султанбай Айжигитов: Вступление России в ОТГ исторически неизбежно

Как известно, вопрос о возможном вступлении России в Организацию тюркских государств (ОТГ) неоднократно поднимался экспертами и политиками в различных международных масс-медиа на протяжении 15 лет. Учитывая, что Российская Федерация - это крупнейшая территория расселения тюрок, корреспондент vb.kg обратился за мнением по этому поводу к народному избраннику Султанбаю Айжигитову.

Султанбай Абдрашитович, как вы считаете, есть ли такая перспектива у Российской Федерации?

-Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо совершить краткий экскурс в историю. Около 3000 лет назад мировыми центрами нашей планеты были Великий Китай, Великая степь и Великий Рим. Где Великая степь, начиная с 2-го века до нашей эры, вплоть до начала 16 века нашей эры диктовала свои условия выше отмеченным двум мировым центрам благодаря тому, что была на голову выше их технологически и в военном искусстве. На сегодняшний день эти центры не изменились, а поменялись лишь их правопреемники. Великий Китай сегодня представляет Китайская народная республика. Великий Рим представляет, так называемый, Западный мир во главе с США. А современной правопреемницей Великой степи является Россия, как бы она не пыталась строить "Третий Рим" и быть частью европейской цивилизации.

России предложено быть не частью, а периферией европейской цивилизации. Последним "холодным душем" для России стала СВО на Украине, которую она вынуждена вести под давлением определенных геополитических обстоятельств, вытекающих из вышесказанного.

Поэтому, Россия – неотъемлемая, огромная часть тюркского мира, степной цивилизации, "цивилизации суши", которая ничем не хуже китайской или европейской. Вступление России в Организацию тюркских государств исторически неизбежно.

Как говорил Л.Н. Гумилев: "Корни государства российского надо искать не в истории славянских народов, а в истории тюркских народов".

Эксперты отмечают, что Турция активно поддерживает тюркские народы, что вызывает обеспокоенность в России из-за возможного роста сепаратистских настроений среди тюркоязычных народов на ее территории. Каково Ваше мнение на этот счет?

-Активная поддержка тюркских народов Турцией – это очевидный факт. Также очевидно и беспокойство России в этой связи. В чем причина этих противоречий?

И Россия, и Турция, по сути, представители Великой степи и Степной цивилизации. По ходу ослабления единства Великой степи, сначала Османская империя в середине 15 века, а затем рождающаяся Российская империя в 20-х годах 16 века, объявили себя "Третьим Римом", и стали глобальными геополитическими соперниками, возможно, не без участия третьих сил. Дело в том, что единая Великая степь была непобедима, поэтому внешние силы всегда стремились ее ослабить путем раскола на множество противоборствующих сторон. Великая степь остается сегодня расколотой на множество государств, но все же, по-прежнему непобедимой.

В конце 14-го и начале 15-го веков Османская империя и Золотая орда были союзниками против Тамерлана, который разгромил обеих, опять же, не без дипломатического участия третьей стороны. В результате, Османская империя на 50 лет остановила свою экспансию на Запад, а Золотая орда развалилась и плавно трансформировалась в Российскую империю на основе православия и славянизма, за которой развалилась и сама империя Тамерлана. Таковы жесткие уроки истории.

С середины 18 века роль главного противника Османской империи перешла от Австрии к России, перед которой была поставлена задача сокрушения Османской империи, и раздел ее европейских территорий. Таким образом было положено начало последующим непрерывным турецко-российским войнам. По настоящее время, Турция и Россия пытаются доказать, что они являются "третьим Римом" и частью европейской цивилизации. И что? Каков результат? Обеим предложено быть не частью, а периферией европейской цивилизации.

Сближение Турции и России историческая неизбежность и необходимость для обеих сторон, а также гарантия нераспространения сепаратных настроений среди тюркских народов, являющихся коренными жителями России. Вероятно, такое понимание уже имеет место, в данное время идет косвенное их сближение через БРИКС.

Каковы сценарии и перспективы возможного вступления РФ в Тюркский союз, какие есть риски и последствия на Ваш взгляд?

-Что касается перспектив вступления России в Организацию тюркских государств, как было отмечено выше - это историческая неизбежность. А сценарии могут быть самыми разными, в зависимости от обстоятельств. Но, полагаю, есть очень важное условие, Россия должна признать себя правопреемницей Великой степи, а не Византии, к которой она имеет лишь религиозное отношение, как большинство тюркских народов имеют отношение к Исламу. И тогда не будет никаких рисков и последствий. Как известно, Великая степь всегда была толерантна ко всем религиозным конфессиям.

Беседовала София Березовская