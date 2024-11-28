Как "Академия роста" создает среду для образования, о котором мечтают дети

В "Академии роста "Престиж"" каждое детское желание учиться превращается в реальность. Под руководством Ларисы Александровны Султаналиевой образовательный комплекс стал примером инновационного подхода и заботы о комфорте учеников и педагогов. В этом году в учебном заведении появились новые отделения и технологии, направленные на развитие компьютерной грамотности и внедрение современных образовательных практик. С помощью инновационных панелей и персональных ноутбуков для каждого учителя, дети теперь обучаются в комфортных и безопасных условиях, которые обеспечивают не только знания, но и внимание к каждому ученику.

Лариса Александровна, как внедрение современных технологий, таких как ноутбуки и инновационные панели, повлияло на процесс обучения в вашем учебном заведении?

Мы постарались создать максимально комфортные условия для наших учеников и педагогов. Как вы можете видеть, мы сделали качественный ремонт, обновили все классы, а также полностью компьютеризировали образовательный процесс. У каждого педагога теперь есть ноутбук, а инновационные панели помогают нам интегрировать современные технологии в обучение. Мы избавили наших учителей от лишних хлопот, предоставив им всё необходимое для работы прямо в классе.

Какие меры безопасности и контроля вы считаете самыми эффективными в вашем учебном заведении?

Особое внимание уделили безопасности и контролю: в каждом классе установлено видеонаблюдение, а также камеры на территории учебного заведения. Это позволяет нам оперативно реагировать на любые ситуации, будь то конфликт или случайное происшествие, и своевременно принять меры.

Какие результаты показал новый курс по компьютерной грамотности, и как это отразилось на подготовке учеников?

В этом году мы запустили новое отделение, посвящённое компьютерной грамотности. Мы провели опрос среди учеников, и выяснили, что дети всё чаще и больше используют гаджеты. Наша задача - научить их правильно работать с компьютерами, пользоваться различными программами и быть грамотными пользователями технологий. Все занятия проходят под нашим внимательным контролем, что помогает нам гарантировать качество обучения.

Компьютерная грамотность стала важной частью нашей программы. Мы гордимся тем, что для каждого ученика был приобретён персональный ноутбук и необходимая техника для занятий. Вся техника и оборудование были выбраны с учётом последних достижений технологий, чтобы наши дети могли работать в комфортных условиях.

Хочу выразить благодарность президенту Кыргызстану Садыру Жапарову, главе кабмина Акылбеку Жапарову "Доскредбанку" и правительству за поддержку. С их помощью был получен беспроцентный кредит на сумму 3 миллиона сомов на образовательные нужды. Эти средства позволили нам приобрести всё необходимое оборудование и даже провести ремонт в помещениях. Для дальнейшего улучшения условий я использовала свои личные средства, так как кредит на ремонт, к сожалению, не предусматривался.

Мы продолжаем работать для того, чтобы наши ученики получали качественное образование в современном и безопасном окружении.

Какие вызовы возникли при внедрении системы электронного обучения и новых методов оплаты?

У нас продолжаются значительные изменения и улучшения. Количество детей увеличилось, а с ним и количество педагогов. Мы также внедрили новые принципы налогообложения и систему электронного обучения (СЭТ), что потребовало быстрого открытия счета и освоения новых методов работы. В настоящее время мы проходим обучение по правильному проведению оплат через безналичные расчёты.

Несмотря на все наши усилия, не всё получается идеально, и бывают моменты, когда мы сталкиваемся с трудностями. Однако, мы всегда готовы обратиться за помощью - консультируемся с налоговыми органами и бухгалтерами, чтобы разобраться в вопросах и улучшить нашу работу. Мы уверены, что с каждой ошибкой мы будем становиться лучше.

Как трёхъязычная подготовка педагогов влияет на качество образования в вашей "Академии роста"?

В нашем коллективе появились новые молодые педагоги, выпускники, которые владеют тремя языками - русским, киргизским и английским. Это не было нашей целью, но приятно, что так получилось. Мы рады, что молодые специалисты приходят в нашу команду, и это несомненно обогатит наш учебный процесс. Мы также рады, что к нам приходят ученики не только из местных, но и из других стран. Недавно у нас учились трое детей из Австралии. Они хотят углубить знания по кыргызскому языку и ментальной арифметике.

Чем вызвана популярность ваших подготовительных классов для пятилеток и шестилеток?

Наши усилия по созданию качественной подготовки к школе становятся всё более востребованными. Привлекает также сарафанное радио - многие родители приходят к нам по рекомендациям знакомых, которые уже побывали в "Академии роста". Мы тщательно прорабатываем методики, чтобы соответствовать всем новым требованиям, которые предъявляются к поступающим.

Теперь у нас открылся новый класс для детей с пяти лет, где мы начинаем подготовку к школе, учитывая особенности возрастных потребностей. Для детей шестилетнего возраста остаётся класс нулевой, но с усиленной программой: здесь добавлены уроки компьютерной грамотности, ментальной арифметики и беглого чтения. Мы делаем всё, чтобы наши дети приходили в школы - как государственные, так и частные - уверенными в себе, умеющими пользоваться компьютером и находить информацию.

У нас работает опытный детский психолог, который индивидуально занимается с детьми, помогает им преодолевать возможные трудности и даёт рекомендации педагогам по каждому случаю. Это помогает нам более эффективно работать с каждым ребёнком и создавать для них максимально комфортную образовательную среду.

Мы активно беседуем с родителями, ведь понимаем, насколько важен баланс между нагрузкой и интересом для детей. Мы стремимся сделать учебный процесс не только эффективным, но и увлекательным, избегая перенапряжения. Каждое наше решение направлено на то, чтобы детям было комфортно и они усваивали материал без перегрузок.

В этом году мы добавили новый предмет - урок музыки, который дополнит наши танцы. Теперь у нас есть сольфеджио, хор, а также физкультура. Мы также ведём разговоры о введении лечебной физкультуры (ЛФК), так как видим, что многим детям она необходима. Мы готовы предоставить эту услугу прямо у нас, чтобы родителям не приходилось водить детей на сторонние занятия.

Мы внимательно следим за каждым ребёнком и предоставляем дополнительные занятия, если это необходимо. Например, есть занятия с логопедами, и для родителей это обойдётся в гораздо меньшую сумму, чем, если бы они обращались к частным специалистам. Стоимость обучения для пятилеток составляет 20 тысяч сомов, с 8 утра до 6 вечера, для шестилеток - 24 тысячи сомов. В эту сумму входит четырёхразовое питание и занятия по множеству предметов, таких как ментальная арифметика, английский, киргизский, логопедия, танцы и компьютерная грамотность. У пятилеток компьютерная грамотность пока не предусмотрена, поэтому у них цена ниже.

Для шестилеток занятия компьютерной грамотностью включены дважды в неделю, по два часа, что составляет 8 часов в месяц. Мы всегда открыты к предложениям и хотим развивать наш образовательный процесс.

Кроме того, мы планируем открыть свои собственные классы для начального образования. Множество родителей, особенно из близлежащих районов, просят нас сделать это, чтобы не возить детей далеко. Это было бы идеальным решением, особенно учитывая требования правительства по созданию школ рядом с домами. Мы понимаем, как важно дать качественное начальное образование, ведь с 5 до 12 лет - это ключевой период, когда дети особенно восприимчивы к обучению. После 12 лет усваивать новые знания гораздо сложнее, поэтому мы уделяем особое внимание этому возрасту, чтобы создать прочный фундамент для дальнейшего обучения.

Да, дети старше 12 лет уже учатся по-другому, и для того, чтобы научить их чему-то новому, действительно требуется гораздо больше усилий и энергии. Однако именно с младшими детьми мы видим наибольшие результаты, потому что они усваивают знания с гораздо большим энтузиазмом и быстротой.

Какие дополнительные возможности планируется внедрить для детей в выходные дни?

У нас есть прекрасное отделение шахмат, и я хочу рассказать об этом. Наш педагог по шахматам - Нарынбай Урустемов. Это действительно человек, который обладает уникальным даром обучения. Мы активно продвигаем его занятия в рекламе, потому что, как педагог, он заслуживает огромного внимания. Его методику оценили даже педагоги из Японии.

Особенно впечатляют результаты его работы с пятилетками и шестилетками. Родители приходят и говорят: "Спасибо вам за шахматы! Мы сами дома начали играть в шахматы и обучаемся вместе с детьми онлайн!" Это чудо - видеть, как дети, вместо того чтобы сидеть за компьютером, играют с родителями в шахматы. Это настоящий показатель эффективности нашего обучения.

Какие навыки дети осваивают в вашем учреждении, и как вы работаете с детьми с особыми потребностями?

Одним из ярких примеров является наш пятилетний ученик. Он не только стал более самостоятельным, но и стал осваивать новые навыки с удивительной скоростью. Родители заметили, как изменился ребёнок, и это приносит нам настоящую радость. Даже дети с особыми потребностями у нас находят свой путь. Например, одна девочка, несмотря на трудности, научилась читать. Мы пробовали различные методики, и наконец нашли ту, которая помогла ей преодолеть трудности. Это всегда радость для нас - видеть, как дети развиваются и преодолевают препятствия.

Какие планы по расширению программ вы планируете реализовать в ближайшем будущем, и какие новые направления обучения будут доступны?

Мы также планируем расширить наши возможности. В субботу и воскресенье хотим открыть дополнительные занятия, включая компьютерную грамотность, шахматы и ментальную арифметику. Эти направления востребованы, и мы уверены, что родители оценят возможность дополнительно развивать детей в выходные. Мы также рады предложить индивидуальные занятия для тех, кто желает получить дополнительное внимание.

У нас есть несколько мест в нулевом классе, и мы с радостью примем новых учеников. Недавно у нас учились дети, которые теперь уехали в Австралию, но мы готовы открыть двери для новых ребят и предоставить им лучшие условия для обучения.

У нас сейчас есть несколько мест в группах, и мы с удовольствием примем новых детей. Будем рады каждому! На самом деле, наша работа и подход к обучению всегда ориентированы на детей, которые действительно хотят учиться и развиваться. Это самое важное для нас - привить любовь к обучению, чтобы дети не просто проходили мимо знаний, а действительно стремились к ним.

Каковы ваши ожидания от Олимпиады по ментальной арифметике и скорочтению, и как вы готовите детей к этому событию?

В этом году у нас будет Олимпиада по ментальной арифметике и скорочтению, которая пройдет в декабре в Бишкеке. Мы уже активно готовим детей, и я очень надеюсь, что в этом году смогут участвовать и младшие ребята - 5-6 лет. Конечно, у нас традиционно участвуют и дети постарше, но мы решили попробовать впервые с такими маленькими детьми. И, вы знаете, как только они узнали об этом событии, они прямо загорелись! Они с удовольствием решают задачи дома, просят дополнительные материалы и, бывает, даже не хотят идти спать, потому что не могут остановиться. Мы с нетерпением ждем, как пройдет Олимпиада, и обязательно пригласим вас, чтобы вы увидели результаты.

Какие качества вашего коллектива помогают создавать такие условия для успешного развития детей?

Наш коллектив состоит из профессионалов, и мне очень повезло работать с такими людьми. Например, Людмила Ивановна, старше шестидесяти, но это человек, который постоянно совершенствует свои знания и методы. Она даже в интернете ищет новые тексты и упражнения, чтобы дети могли работать с актуальными материалами, которые им интересны. Она не боится учиться, и это замечательный пример для наших детей. Мы гордимся такими педагогами!

В чем заключается ваш подход к обучению, который помогает детям верить в себя?

У нас, конечно, есть детские сады и учреждения на любой вкус, но мы всегда рады детям, которые проявляют стремление учиться и развиваться. Мы помогаем им раскрывать их потенциал и гордимся тем, что видим их успехи. Мы не просто учим детей - мы создаем условия, чтобы они могли стать настоящими академиками. В результате они гордятся собой и говорят родителям, что они - будущие ученые. Это очень тронет!