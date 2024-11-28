Идеологические диверсанты внушают казахам, что Россия - враг

Прошлая неделя в Казахстане ознаменовалась скандальным заявлением бывшего депутата парламента республики Уалихана Кайсарова, что половина нынешней российской территории должна принадлежать Казахстану. К этому добавилось и очередное видео телеведущей Майи Бекбаевой, работающей в стиле "казахи - самая великая нация". Реакция в СМИ, блогосфере и социальных сетях по двум этим поводам была весьма неоднозначной - от издевательского высмеивания до выкриков в стиле "Казахи понад усе!", пишет издание asia-today.news.

Правильная ложь

В обоих случаях четко просматривается методичка, возымевшая успех на Украине, где практически с самого начала девяностых годов прошлого столетия населению внушалась мысль о превосходстве украинцев над всеми другими народами. С тех пор и по сей день на уроках истории в украинских школах детишкам рассказывают о "великих украх", выкопавших Черное море, о том, что украинцы являются прародителями всего человечества и все такое.

"В той же самой парадигме в Казахстане действуют Уалихан Кайсаров, Майя Бекбаева и другие подобные им идеологические диверсанты. Нет необходимости вдаваться в подробности того целенаправленно выдуманного бреда, что они несут. Напомним лишь коротко, что, по заявлению Кайсарова, российская территория, начиная с Сибири и вплоть до Венгрии, является историческими землями Казахов. А по версии Бекбаевой, казахи владели землями вплоть до Северного Ледовитого океана, правильное название которого "Тюркский океан". Смысл и сама цель их заявлений заключается в стимулировании и поддержке процесса распространения среди казахов, подобно тому, как это делалось на Украине, русофобских настроений. А потому в них важны не факты, их причины и последствия, а правильное интерпретирование, укладывающееся в прокрустово ложе полученного и проплаченного заказа", - отмечают авторы статьи.

"Правильная ложь" в последнее время в Казахстане, опять же, по украинскому сценарию, стала предпочтительнее "неправильной правды". За нее теперь платят по повышенным тарифам. Причем не только из американского посольства, но даже из государственной казны. Тем самым, казахстанская власть способствует превращению подобных Кайсарову и Бекбаевой деятелей и журналистов в манипуляторов и спекулянтов относительно общественного мнения.

Понятно, что сам Кайсаров в глаза не видел достоверных документов, которые подтвердили бы его идеологический бред. Но распространять его – это основная цель мечтателей о "Великом Туране". И, что характерно, этот бред с удовольствием проглатывается казахскими националистами самого разного разлива, кондиции и консистенции, верящими в светлое "великотуранское" или любое другое, лишь бы не с Россией, будущее. А играть на этих грезах, спекулировать ими, манипулировать с их помощью общественным сознанием – это беспроигрышный способ и верный метод существования деятелей, сидящих на зарплате у Запада и выполняющих его задачи.

Так все и происходит. Одни задают "домашние задания", другие врут своему народу, их выполняя, третьи (этот самый народ) верят. Но потом, правда, разочаровываются, чтобы быть опять обманутыми уже другими новыми миражами.

По проторенной дорожке

Однако не в этом дело. Создание мифического "Великого Турана", идею которого англосаксы через турок подкинули казахам, подобно тому, как украинцам когда-то пообещали взять их в Евросоюз, стало главной мечтой свидомых казахов. Они пребывают в полной уверенности в том, что как только он будет создан, "ненавистной России" придет конец. Ибо не будет в мире силы, способной противостоять тюркскому единству. И тогда все оказавшиеся в ее границах "казахские" территории вернутся назад.

О том, это англосаксонские методички, призванные заставить тюркские государства открыть второй после украинского фронт против России, они и слышать не хотят.

Таким образом, в Казахстане давно и устойчиво осуществляется процесс по превращению людей в управляемых, самоорганизующихся и исполнительных зомби. Неприхотливых, малообразованных, исполнительных, ограниченных, фанатично ненавидящих Путина и Россию. Процесс создания вокруг нее зоны нестабильности, населенной "запрограммированной" быдломассой.

"Для этого, также, как на Украине, старательно демонтируется общая с Россией история, общие праздники, общее мировоззрение, традиции и культура. Русскому миру противопоставляется "великая нация" со своим "древнейшим в мире языком" и "уникальной культурой", давшей человечеству все величайшие открытия. Руками таких вот "кайсаровых" и "бекбаевых" западные манипуляторы создают в Казахстане агрессивную биомассу, пригодную для долговременного использования для войны с Россией, программируя соответствующим образом биологический материал, который должен стать пушечным мясом. Для этого среднестатистический патриот накачивается полностью обновленной версией "исторической памяти". Самый пугающий для них маркер, заложенный в генетическую память людей, – это День Победы и герои-казахи, победившие фашизм вместе с представителями других народов, сражавшихся в рядах Советской Армии. С целью его обнуления для них создали новых героев. Таких, как пособник фашистов и основатель Туркестанского легиона СС Мустафа Шокай (аналог украинского Бандеры). Словом, выводится новый вид биоорганизмов, запрограммированных на уничтожение "агрессивных путинских орд", - пишет издание.

Параллельно с этим прозападно и националистически ориентированные члены казахстанского правительства и парламента лоббируют уничтожение любых проявлений "советизации" (памятники, культурные артефакты, названия), поскольку это является необходимым условием для стирания памяти биомассы и закладки в ее перепрошитый разум необходимого рефлекторного поведения в будущем. Причем ставка делается именно на поколение, выросшее после 1991 года. Это наиболее подходящий материал для предстоящих военных действий. Для них националистическая идеологическая модель становится господствующей "идеологической доктриной".

Страны новые, приемы старые

Все это напоминает Германию 30-х годов прошлого столетия. Когда к власти там пришел Гитлер, буквально на глазах поменявший немецкую историю. А поскольку провозглашенный им фашизм является высшей степенью национализма, то похоже на то, что казахов постепенно, шаг за шагом, пытаются подвести именно к этому.

Факельных шествий в Казахстане пока нет. Но на Украине, по пути которой его ведут, они уже давно есть.

Подзуживаемая американским посольством казахстанская власть уже давно исподволь проводит политику выдавливания русского языка с последующим резким снижением интеллектуального уровня населения до "заводских настроек". Казахи должны разучиться понимать язык потенциального врага, чтобы с искренним энтузиазмом и безумием гибнуть в планируемой войне "за исторические земли".

"После языка, скорее всего, наступит очередь религии. И начнется погружение идеологически обработанной биомассы в радикальный ислам, дабы объявить предстоящую войну не иначе как джихадом. Чтобы уж наверняка. При всем при этом присутствует один печальный факт, на который категорически не хотят обращать внимание ни Кайсаров с Бекбаевой, ни сами "перепрошитые" казахи, для которых они стараются, ни даже казахстанская власть. За все прошедшие тридцать три года "независимости и суверенитета" в стране не было написано ни одной великой книги, не снято ни одного великого фильма и не сделано ни одного научного открытия. Знаете, почему? Потому что у идеологически "правильно" обработанной нации напрочь отбивается такая способность. А сама она даже не осознает, какую опасность для нее это представляет. И, что еще более опасно, это выгодно для властей. В экономическом плане. Потому что националистичская идеология очень хорошо отвлекает биомассу, доходы которой катастрофически падают, от насущных проблем. Идеологический посыл "Во всём виноваты русские!" работает безотказно. Это проверено на Украине", - заключают авторы публикации.