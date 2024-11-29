В Узбекистане старейшин привлекут к борьбе с бедностью

В узбекских махаллях (общинах) активных старейшин, пользующихся уважением и обладающих большим жизненным опытом, привлекут к выведению семей из бедности, а также к формированию здорового образа жизни и социально-духовной обстановки. Такая норма прописана в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева, вступившего в силу 26 ноября.

Согласно документу, активистов будут отбирать фонд "Нуроний" и Ассоциация махаллей республики, а помощь этим организациям окажет Министерство занятости и сокращения бедности.

Трех старейшин прикрепят к пяти малоимущим семьям.

В задачи кураторов входит:

содействие бедному населению в эффективном использовании приусадебных участков, на которых можно выращивать высокодоходные культуры; оказание помощи в получении в аренду на условиях оплаты в рассрочку передвижного магазина или производственного мини-оборудования; прикрепление детей из бедных семей к ремесленникам и мастерам, исходя из интересов молодежи; контроль за выполнением семьями обязательств, прописанных в социальном договоре.

В вопросах пропаганды здорового образа жизни старейшины будут "рекламировать" пешие прогулки, предлагать жителям махалли отказаться от вредных привычек, призывать их заниматься физкультурой и спортом и организовывать соревнования.

Также активистам поручено привлекать лиц с инвалидностью к общественным мероприятиям и работать с проблемными семьями.

Кроме того, старейшины должны обеспечить общественный контроль за результатами реализации программ "Благоустроенная махалля", "От бедности к благополучию" и "Яшил макон" ("Зеленое пространство").

Старейшины прикрепляются к бедным семьям на шесть месяцев. За этот период кураторы будут получать премии в размере 50% минимального размера оплаты труда - 577,5 тысячи сумов ($45).

Причем расходы на организацию махаллинских соревнований или транспортные издержки покрываются за счет фонда "Нуроний". Этой же структуре выделят 10 млн сумов ($778) в год на вовлечение пожилых людей в спорт.

В целом, Министерству экономики и финансов указано предусмотреть в бюджете на 2025 год 504 млрд сумов ($39,2 млн), которые необходимо через фонд "Нуроний" направить на привлечение старейшин к решению социально значимых вопросов в махаллях.

Источник: Фергана