В Казахстане будут наказывать госслужащих за неисполнение поручений Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил норму о наказании политических государственных служащих за неисполнение его поручений, передает КазТАГ.

В указе говорится, что "за ненадлежащее исполнение политическим государственным служащим возложенных на него обязанностей, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента Республики Казахстан, превышение должностных полномочий, нарушение служебной дисциплины и служебной этики, а равно несоблюдение установленных законами Республики Казахстан ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе, на политического государственного служащего налагается дисциплинарное взыскание".

В прежней редакции указа слова "а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента Республики Казахстан, руководства администрации президента Республики Казахстан на основе и (или) во исполнение поручений президента Республики Казахстан" отсутствовали.