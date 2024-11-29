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В Казахстане будут наказывать госслужащих за неисполнение поручений Токаева

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил норму о наказании политических государственных служащих за неисполнение его поручений, передает КазТАГ.

В указе говорится, что "за ненадлежащее исполнение политическим государственным служащим возложенных на него обязанностей, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента Республики Казахстан, превышение должностных полномочий, нарушение служебной дисциплины и служебной этики, а равно несоблюдение установленных законами Республики Казахстан ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе, на политического государственного служащего налагается дисциплинарное взыскание".

В прежней редакции указа слова "а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента Республики Казахстан, руководства администрации президента Республики Казахстан на основе и (или) во исполнение поручений президента Республики Казахстан" отсутствовали.


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URL: https://www.vb.kg/441119
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, чиновник
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