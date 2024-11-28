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В Бишкеке торжественно открыли новое здание для отделов ГКНБ

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Сегодня состоялось открытие нового здания для Первомайского и Свердловского райотделов ГКНБ в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в церемонии приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, мэр города Айбек Джунушалиев, ветераны и сотрудники ведомства.

Здание построено с учётом современных требований и оснащено всеми необходимыми условиями для эффективной работы сотрудников. Ташиев поздравил коллег с важным событием и отметил, что руководство страны продолжит усилия по улучшению материально-технической базы спецслужбы. Он также подчеркнул важность служения Родине и обеспечению безопасности страны, включая реализацию курса по борьбе с коррупцией.


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URL: https://www.vb.kg/441120
Теги:
ГКНБ, Бишкек, Открытие
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