В Бишкеке торжественно открыли новое здание для отделов ГКНБ

Сегодня состоялось открытие нового здания для Первомайского и Свердловского райотделов ГКНБ в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в церемонии приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, мэр города Айбек Джунушалиев, ветераны и сотрудники ведомства.

Здание построено с учётом современных требований и оснащено всеми необходимыми условиями для эффективной работы сотрудников. Ташиев поздравил коллег с важным событием и отметил, что руководство страны продолжит усилия по улучшению материально-технической базы спецслужбы. Он также подчеркнул важность служения Родине и обеспечению безопасности страны, включая реализацию курса по борьбе с коррупцией.