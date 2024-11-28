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В Ленинском районе организована бесплатная перевозка школьников

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На территории Ленинского района в МТУ Новопавловка курсируют бесплатные школьные автобусы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Отметим, что в данном районе расположены 4 школы и 4 детских сада.

Количество обучающихся в селах Дача-Су, Учкун, Учкун-2 составляет более 2000 школьников. Из-за отсутствия школ в указанных районах школьники ездят учится в школу-лицей "Ат-Баши" в селе Манас, на расстоянии от 3 до 7,5 километров.

Так, составлен договор между Ленинским акимиатом и муниципальным предприятием "Бишкекский городской транспорт" по перевозке школьников на бесплатной основе.

В настоящее время осуществляется бесплатная перевозка школьников в Дача-Су, Учкун и Учкун-2 с 07:00 часов до 19:00 вечера.


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URL: https://www.vb.kg/441122
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