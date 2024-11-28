Прокуратура столицы приводит в порядок земельный бардак

Как известно, работа прокуратуры Бишкека направлена на предупреждение нарушений законодательства во всех сферах жизнедеятельности столицы. Все это требует не только выявления нарушений законодательства, имеющих систематический характер, но и немедленных действий по повышению эффективности прокурорского надзора, включая принятие правовых актов и мер.

Сегодня на передний план их работы вышел контроль за выполнением законов в области земельного и градостроительного планирования. Все чаще в приведенных актах прокурора требуется устранить нарушения с указанием условий ликвидации, а также принимаются меры по привлечению виновных к ответственности. Объем данного вида правонарушения говорит сам за себя.

Так, на сегодня прокуратурой города Бишкек проведено 65 проверок по вопросам исполнения земельного законодательства, предъявлено 15 рекомендаций по устранению нарушений законодательства, выданы 40 требований, возбуждены 1 дисциплинарное и 1 административное производство плюс 10 уголовных дел, и предъявлены 23 иска к правонарушителям.

В итоге, прокурорскими актами 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 земельных участков площадью 0,86853 га, стоимостью 84 813 400 сомов возвращены МСУ, а также 5 млн 783 тысяч 458 сомов в денежном выражении взысканы в пользу государства.

Иногда прокуроры сталкиваются и с парадоксальными случаями. Так, прокуратура Бишкека провела проверку исполнения закона о земле и установила, что по адресу: Кулатова, 8 рекламная конструкция была установлена самовольно на земле, арендованной у Департамента управления муниципальным имуществом Бишкека. Он выходил за границы участка, и по результатам проверки прокуратурой города Бишкек был внесен прокурорский акт Управлению по контролю за землепользованием мэрии Бишкека. В результате проверки в доход государства взыскано 1 941 840 сомов.