Как Казахстан использует TikTok для позитивных изменений

Весной этого года в Кыргызстане была заблокирована популярная видеоплатформа TikTok. В то же время, в соседнем Казахстане платформа развивает ряд крупных просветительских и социально полезных инициатив, при этом активно взаимодействуя с государственными органами.

Казахстан стал ярким примером того, как видеоролики в TikTok могут не только развлекать, но и расширять кругозор, стимулировать творчество и формировать позитивные ценности у широкой аудитории. В стране реализуются масштабные проекты и инициативы, направленные на использование TikTok в образовательных и социальных целях, обучение аудитории, создание и распространение полезного контента, в том числе в сотрудничестве с министерствами и другими ведомствами. Ниже мы представляем несколько примеров подобных инициатив.

Учителя в TikTok

В этом году популярная платформа в сотрудничестве с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования республики Казахстан уже в третий раз проводит одну из своих самых интересных инициатив - конкурс #УчителяКазахстана. С прошлого года к творческому соревнованию помимо школьных учителей присоединились преподаватели колледжей и университетов.

Инициатива #УчителяКазахстана вдохновила тысячи преподавателей по всей стране делиться своими знаниями с широкой аудиторией платформы. Проект стал невероятно популярным в стране: на текущий момент по хештегам #УчителяКазахстана и қазақстанмұғалімдері создано более 66 тысяч публикаций. Преподаватели- победители предыдущих конкурсов, например, Ботагоз Омарова, Игорь Гноевой, Хайдар Мурзахметов, завоевали сердца зрителей, собирая миллионы лайков на свои видео.

На создание этого проекта платформу вдохновили успешные преподаватели, завоевавшие сердца аудитории в Казахстане и не только. Они на собственном примере демонстрируют, что короткий видеоконтент - это отличный формат для знаний по самым разным дисциплинам. Например, одним из вдохновителей проекта стал талантливый учитель химии Улан Усенов с огромной аудиторией в 1,6 млн подписчиков, ставший настоящей звездой не только в Казахстане благодаря креативной подаче контента и попавший в список "Forbes 30 under 30". Учителя из команды @jump2mars также стали одними из первых в Казахстане популяризировать познавательный контент на платформе TikTok. Улан Усенов, Jump2Mars активно поддерживают проект #УчителяКазахстана и помогают привлекать больше преподавателей к созданию полезных видеороликов.

Инициатива получила большую поддержку от профильных министерств, которые помогли привлечь к участию большое количество преподавателей. Победители прошедших конкурсов также были приглашены на официальные церемонии награждения в ведомствах, где получили ценные призы от платформы.

Виртуальный Наурыз

В этом году на пространстве TikTok в Казахстане был уже во второй раз организован онлайн-фестиваль #Наурыз2024, объединивший казахстанцев в масштабном праздновании весны. Данную инициативу поддержали Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан и Национальная компания "Kazakh Tourism".

В рамках онлайн-фестиваля пользователи делились лучшими праздничными моментами, семейными застольями, праздничными гуляниями, рецептами национальных блюд, модными образами в национальном стиле и культурными традициями, например, игрой на домбре. Проект объединил казахстанцев со всей страны и способствовал созданию огромного количества контента: местное сообщество создало почти 30 тысяч видеороликов и фото, посвященных Наурызу. В рамках Наурыза в TikTok родился интересный тренд, демонстрирующий, как национальные традиции и современные треды могут органично объединяться на платформе, а также популяризировать культуру по всему миру. Пользователи танцевали под ремикс традиционной песни "Камажай", и в итоге тренд стал популярен сред пользователей разных стран.

TikTok-путеводитель по стране

Благодаря проекту #ГидПоКазахстану, запущенному при поддержке Министерствоа туризма и спорта РК и Национальной компании "Kazakh Tourism", видеоплатформа превратилась в настоящий путеводитель по стране. В конкурсе видеороликов пользователи показали любимые места, привлекая внимание к красотам природы, интересным локациям и культурным достопримечательностям. Проект также дал широкие возможности продвижения для местных культурных учреждений и малого бизнеса. Пользователи и организации опубликовали более 24 000 видеороликов, полных ярких пейзажей, интересных локаций, культурных достопримечательностей и современных арт-объектов.

Интересно, что президент Казахстана Кассым-Жомарт Токаев ранее сам призвал использовать возможности платформы TikTok для продвижения туристического потенциала страны.

Обучение цифровой грамотности

В прошлом году TikTok запустил в Казахстане образовательную инициативу "Академия Безопасности", став первой крупной международной интернет-платформой, обучающей пользователей в Казахстане основам цифровой грамотности. Фокусными аудиториями проекта стали подростки, а также их родители. Партнером проекта выступил UNICEF, вместе с которым было создано "Семейное руководство" для родителей подростков, содержащее полезные советы и информацию о том, как выстраивать диалог об онлайн-жизни с детьми и развивать у них здоровые онлайн-привычки.

В рамках проекта TikTok привлек популярных авторов контента, которые создали обучающие ролики на темы цифровой грамотности и цифрового благополучия, онлайн-буллинга и прочие важные темы. Эти ролики посмотрели более 100 миллионов человек, что говорит об эффективности кампании. Залогом успеха стал креативный подход к контенту – ролики были абсолютно органичны для платформы и вызвали большой интерес у аудитории. Также платформа запустила ряд прямых эфиров с экспертами, которые в рамках диалога с авторами контента обсудили такие важные темы, как, например, борьба с буллингом.

Также TikTok объединился с экспертами из AlmaU, чтобы запустить проект по медиа-грамотности. Авторы контента и специалисты рассказали о том, как проверять источники информации, не попадаться на фейки и в целом развивать навыки критического мышления, которые являются одной из ключевых компетенций для любого современного человека.

Стартапы в фокусе

TikTok активно прилагает усилия для того, чтобы помогать малому и среднему бизнесу и открывать ему доступ к безграничными возможностям платформы. Вот уже третий год платформа проводит обучающую инициативу "TikTok Startup Academy". Видеосервис и крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии Astana Hub снова объединили усилия, чтобы поддержать казахстанские стартапы. В рамках проекта сотни стартапов уже получили доступ к образовательным ресурсам и экспертным консультациям, а лучшие из них получили гранты на продвижение на платформе. Данный проект направлен на помощь молодым компаниям в продвижении продукта, развитии и масштабировании. В этом году к участию в проекте приглашаются стартапы из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана – а также Кыргызстана!

Инициативы платформы в Казахстане демонстрируют, что TikTok может быть не просто платформой для развлечений, но и мощным инструментом для продвижения социальных, образовательных и культурных ценностей.