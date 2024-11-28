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Нурланбек Шакиев принял председателя Союза журналистов Илязбека Балташева

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 28 ноября, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял председателя Союза журналистов Илязбека Балташева. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены вопросы развития деятельности средств массовой информации, предложения по улучшению деятельности Союза журналистов, а также текущее состояние свободы слова в стране.

Торага отметил, что он посвятил всю свою жизнь журналистике и хорошо знаком с вопросами в этой области.

"Журналисты не только являются ключом к оперативному распространению информации, но и играют важную роль в просвещении общества. Они служат связующим звеном между властью и народом. В связи с этим каждый журналист должен с большой ответственностью относиться к своей работе, придерживаться принципов справедливости и объективности", - сказал Нурланбек Шакиев.

Кроме этого, торага отметил, что Жогорку Кенеш как законодательный орган всегда тесно взаимодействует с журналистами. "В парламенте для журналистов созданы условия, которых нет в парламентах некоторых развитых стран. Наши двери всегда открыты для аккредитованных журналистов. У них есть все возможности, получить ответы от депутатов на свои вопросы, будь то в коридоре или кабинете", -отметил он.

Наряду с этим, в целях укрепления взаимодействия между депутатами и журналистами торага предложил организовать совместные мероприятия, включая обсуждения и встречи, направленные на развитие сотрудничества.

Также Шакиев, призвав Союз журналистов начать работать в новом направлении, с новым взглядом на развитие, добавил важность реализации проектов в сфере повышения профессионализма представителей СМИ и совершенствования их работы.

В свою очередь, председатель Союза журналистов Илязбек Балташев подробно рассказал о текущей деятельности возглавляемого им союза и поделился планами на будущее.

Напомним, Илязбек Балташев был избран председателем союза на Х съезде Союза журналистов 4 октября этого года.


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URL: https://www.vb.kg/441127
Теги:
СМИ, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, журналисты
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