На Иссык-Куле обсудили рыбные ресурсы озера

На Иссык-Куле прошел Национальный семинар на тему "Рекомендации по управлению рыболовством на озере Иссык-Куль в рамках рабочей программы Региональной комиссии по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish)". Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню рыболовства.

В нем принял участие департамент рыбопромышленного комплекса от имени министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Также на семинаре принимали участие ФАО, Института биология НАН КР, КНАУ, Биосферная территория Ыссык-Кол, специализированный рыбоводческий сельхозкооператив, территориальное представительство Министерства природных ресурсов КР, общественные объединения

Целью семинара является представить результаты текущего состояния оценки рыбных ресурсов озера Иссык-Куль и рамочных обследований, а также разработать рекомендации к Плану управления рыболовством на озере Иссык-Куль в сотрудничестве с заинтересованными сторонами.