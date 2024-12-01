В Минсельхозе КР отчитались о научной работе за 2024 год

Научно-технический совет Министерства водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провел отчет о сельскохозяйственных научных работах, профинансированных в республиканском бюджете в рамках государственного заказа на 2024 год.

Научно-технический совет министерства координирует общесельскохозяйственные исследования и научно-организационную работу, а соответствующие исследования направляются на рассмотрение в Министерство образования и науки Кыргызской Республики.

В рамках сельскохозяйственных исследований годовые отчеты представили Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова (КМТУ), Международный институт гор Национальной академии наук КР, а также институты сельского хозяйства, животноводства и ирригации