Государству возвращено здание терапевтического отделения больницы в Оше

Ошский городской суд удовлетворил заявление Службы по земельному и водному надзору Министерства водного ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Решение о возврате государству земли стоимостью 16 миллионов 335 тысяч сомов было принято 22 ноября 2024 года

Как сообщает пресс-служба Минводсельпрома КР, на баланс Управления муниципальной собственности мэрии города Ош возвращено здание бывшего терапевтического отделения и земельный участок площадью 726 квадратных метров, расположенный на территории городской больницы на улице Курманжан-Датка, которые перешли в частную собственность.