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Государству возвращено здание терапевтического отделения больницы в Оше

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- Светлана Лаптева
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Ошский городской суд удовлетворил заявление Службы по земельному и водному надзору Министерства водного ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Решение о возврате государству земли стоимостью 16 миллионов 335 тысяч сомов было принято 22 ноября 2024 года

Как сообщает пресс-служба Минводсельпрома КР, на баланс Управления муниципальной собственности мэрии города Ош возвращено здание бывшего терапевтического отделения и земельный участок площадью 726 квадратных метров, расположенный на территории городской больницы на улице Курманжан-Датка, которые перешли в частную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/441132
Теги:
Ош
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