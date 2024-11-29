Представили Акыйкатчы предлагают повысить минимальный брачный возраст в КР

8,1% детей заняты помощью по хозяйству более 10 часов в день. Хотя при школьной нагрузке максимальная продолжительность – лишь 2,5 часа. Об этом на конференции по сотрудничеству, координации и ключевым урокам: "Усиление национальных мер по борьбе с торговлей людьми" сообщил представители Аппарата омбудсмена КР.

По ее словам, большая часть детей в КР активно вовлечены в домашний труд, а также на постоянной основе ухаживают за младшими братьями и сестрами, что мешает им получать качественное образование.

"Часто дети, которые работают, отдают заработанные средства своим родителям. Остро стоит вопрос и по ранним бракам. 26,9% опрошенных нами девочек признались, что их родственники или сестры до 18 лет вышли замуж по принуждению. И 52,8% школьниц считают ранние браки серьезной проблемой. Большая часть выдается замуж неофициально, по религиозным обрядам. Это создает проблемы в будущем, делая женщин бесправными в своих семьях в юридическом плане. Поэтому, нужно законодательно повысить минимальный брачный возраст для вступления в брак до 18 лет как для мужчин, так и для женщин, а также чаще проводить информационные компания для населения", - подчеркнул представитель Акыйкатчы КР.