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Компания "Яндекс Такси" ответила на заявление депутата Жанара Акаева

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Компания "Яндекс Такси" прокомментировала заявление депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева о комиссии сервиса и взаимодействии с антимонопольными органами.

"Утверждение о том, что "Яндекс Такси" удерживает 21% от дохода водителей, не соответствует действительности. В Кыргызстане вознаграждение за доступ к сервису составляет 10%, а в повышенных тарифах в столице не превышает 17%, включая НДС и НСП. Вознаграждение сервиса не менялось в стране с февраля 2023 года.

Значительную часть вознаграждения мы возвращаем в рынок в виде инвестиций, например, реализуем образовательные и социальные проекты в стране: школы программирования для детей, курсы повышения квалификации для учителей информатики, системную поддержку НКО и другие инициативы. Часть средств из вознаграждения мы вкладываем в мотивационные программы для партнеров, водителей и пассажиров. Такие программы направлены на поддержание баланса спроса и предложения в сервисе, чтобы количество водителей на линии совпадало с количеством желающих уехать, а водителям всегда хватало заказов.

Кроме того, мы мотивируем наших партнеров закупать автомобили, собранные на первом заводе по сборке автомобилей в Кыргызстане "Тулпар Моторс". Благодаря этому партнеры могут обновить свой автопарк, улучшить качество сервиса для клиентов и таким образом инвестируют в том числе в экономику республики.

Мы работаем в соответствии с законодательством Кыргызстана и находимся в диалоге с государственными органами, включая Службу антимонопольного регулирования. В прошлом году мы заключили со службой соглашение, направленное на соблюдение баланса интересов участников рынка пассажирских перевозок.

Мы регулярно получаем от Службы антимонопольного регулирования различные запросы и предоставляем всю запрашиваемую информацию.

Утверждение о том, что коэффициент в сервисе повышается в 10 раз, также не соответствует действительности", - говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев на заседании парламента заявил, что комиссия сервиса увеличилась с 7% до 21%, а коэффициенты на такси могут вырастать в 10 раз. Он также обратил внимание на игнорирование обращений Госантимонополии компанией "Яндекс Такси", несмотря на наложенные штрафы.


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URL: https://www.vb.kg/441148
Теги:
Госантимонополия, Кыргызстан, такси
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