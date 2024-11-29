Генпрокуратуре указали на разницу уголовных дел и жертв преступлений

Представители гражданского общества и международных структур на конференции по сотрудничеству, координации и ключевым урокам: "Усиление национальных мер по борьбе с торговлей людьми" высказали недоумение, что зачастую количество возбужденных уголовных дел в разы меньше тех, кому была оказана помощь по линии тех же фондов и правозащитных организаций. И это требует глубокого анализа. Если имеет факт преступления, по ним должны возбуждаться уголовные дела без оглядки на родственников или иных лиц и в дальнейшем они не должны быть переквалифицированы.

Представитель генпрокуратуры КР Талант Мамыров пояснил, что статистика – сложная вещь. Поэтому, данные разных источников могут разниться. Именно для этого и было образовано управление учета статистики при надзорном органе.

"То, что работа в этом направлении идет говорит то, что в Кыргызстане уже дважды были приняты уголовные и уголовно-процессуальные кодексы. Что касается конкретно торговли людьми, то создавать базу данных по каждому виду преступлений можно, но это требует серьезных проработок, усилий и вложений. Мы тщательно отслеживаем всю статистику, которая дается другими исследователями. Но делать это надо с осторожностью, так как она неминуемо отражается в СМИ и влияет на имидж государства", - подчеркнул Мамыров.

Он добавил, что генпрокуратура, в свою очередь, продолжит активную работу по улучшению эффективности статистики и других проблемных вопросов.

"Надзорный орган всегда готов к конструктивному совместному диалогу со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Мамыров.