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Глава Минприроды Машиев выступил с докладом о сохранении Иссык-Куля

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев на Национальном водном форуме в Иссык-Кульской области выступил с докладом на тему "Экологическое состояние озера Иссык-Куль в условиях изменения климата", сообщает пресс-служба Минприроды КР.

В своем выступлении министр подчеркнул, что озеро Иссык-Куль и его экосистема являются одними из самых уязвимых в Кыргызстане перед лицом климатических изменений.

Основные проблемы:

- За последние 12 лет частота и масштабы стихийных бедствий, таких как засухи, оползни, сели и внезапные наводнения, увеличились в 1,5 раза.

- В первой половине 2024 года зафиксировано более 300 оползней, что привело к разрушению инфраструктуры, гибели людей и переселению тысяч жителей уязвимых регионов.

- Ледники, которые являются основным источником воды для Иссык-Куля, стремительно сокращаются. За последние 70 лет их площадь уменьшилась на 16%, и при сохранении текущих темпов изменения климата к 2100 году более половины ледников в Кыргызстане могут исчезнуть.

Министр отметил, что из 101 реки, которые ранее впадали в озеро, в настоящее время сохранились только 56, а в летний период этот показатель снижается до 30 рек. Сокращение стока приводит к обмелению озера и изменению гидрологического режима, что негативно сказывается на биоразнообразии и экосистемах региона.

Глава ведомства подчеркнул о необходимости международного сотрудничества, научного подхода и привлечения инвестиций для разработки эффективных решений. Были также рассмотрены меры по восстановлению гидрологического режима рек, внедрению технологий водосбережения и сохранению биоразнообразия в условиях изменения климата.

Национальный водный форум продолжит свою работу, объединив усилия представителей государственной власти, международных организаций и научного сообщества в вопросах защиты водных ресурсов Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/441150
Теги:
Кыргызстан
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