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Союзу журналистов Кыргызстана выделят около 50 ипотечных квартир

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялось торжественное открытие нового офиса Союза журналистов. На мероприятии присутствовали корифеи отечественной журналистики и молодые представители профессии. Гостей встречал председатель Союза журналистов Илязбек Балташев.

В интервью для издания vb.kg глава Союза журналистов Кыргызстана Илязбек Балташев рассказал о дальнейших планах организации, включая создание центра для журналистов, обучение молодых специалистов международным стандартам и запуск комиссии по этике.

"Где-то полмесяца назад мы переговорили с главой государства Садыром Жапаровым и председателем ГНКБ Камчыбеком Ташиевым. Я объяснил, что у Союза журналистов Кыргызстана отсутствует собственное здание. Я попросил у них пустые правительственные здания. Они согласились решить этот вопрос. По личному поручению Камчыбека Кыдыршаевича было выделено это помещение на год. Здесь будут проводиться обучающие тренинги и семинары. Мы хотим, чтобы это место стало центром для журналистов, где сообща можно будет решать все вопросы, связанные с СМИ. Также будет создана комиссия по этике, которая будет обучать молодых журналистов международным стандартам и привлекать партнёров. Также хотелось бы отметить, что мебель и оборудование были профинансированы Камчыбеком Ташиевым, - сказал Балташев. Также он сообщил, что вскоре Государственная ипотечная компания выделит около 50 квартир для нуждающихся журналистов, которые являются членами Союза журналистов.

В мероприятии также принял участие госсекретарь Кыргызстана Суйун Касмамбетов, который в своем выступлении подчеркнул важность объединения журналистов разных поколений.

"На сегодняшнем мероприятии собрались журналисты различных поколений. Обсуждались текущее и будущее положение журналистики в Кыргызстане, развитие журналистской культуры, вопросы цифровизации. В ряды Союза журналистов вступили и молодые журналисты. Лично Камчыбек Ташиев оказал поддержку Союзу, за что выражаем огромную признательность от всего журналистского сообщества", - сказал он.

Госсекретарь также призвал чаще замечать позитивные изменения в стране.

"Давайте чаще говорить о позитивных изменениях. Например, открываются новые школы, мы ездим по обновленным дорогам. Это всё - результат нашего совместного труда и стремления к лучшему", - добавил госсекретарь.

Для гостей выступил талантливый певец и комузист Азиз Батыров, после выступления которого участникам мероприятия был предложены традиционные угощения.


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URL: https://www.vb.kg/441154
Теги:
СМИ, Кыргызстан, журналисты
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