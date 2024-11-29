Около 100 студентов с экскурсией посетили Верховный суд Кыргызстана

В Верховном суде Кыргызской Республики состоялась экскурсия для студентов Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына и Международного университета Кыргызстана.

Цель мероприятия - повысить осведомленность молодежи о работе судебной системы, способствовать профилактике правонарушений среди подростков и укрепить доверие к судам.

В экскурсии приняли участие около 100 студентов. В рамках программы они познакомились с историей здания суда, особенностями рабочего распорядка, а также посетили залы судебных заседаний.

Секретарь Пленума Верховного суда, судья Турсунгул Чаргынова, рассказала участникам о структуре судебной системы, важности соблюдения закона и значении работы судьи для общества. После лекции студенты задали вопросы и получили подробные ответы с разъяснениями норм национального законодательства.