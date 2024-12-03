Бакыт Торобаев призвал объединить усилия для защиты Иссык-Куля

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев призвал все заинтересованные стороны объединиться в усилиях по защите Иссык-Куля и обеспечению его устойчивого будущего.

Об этом было заявлено на Национальном водном форуме по сохранению Иссык-Куля и рациональному использованию водных ресурсов.

"Изменение климата, растущий дефицит водных ресурсов, сохранение уникальной экосистемы Иссык-Куля – все это требует от нас принятия срочных и скоординированных решений", – сказал Торобаев.

В своем выступлении министр Торобаев отметил, что только совместными усилиями можно сохранить экосистему Иссык-Куля и обеспечить регион чистой водой для будущих поколений.

Несомненно, в последние годы изменение климата, загрязнение воды, чрезмерное использование природных ресурсов и ухудшение состояния экосистемы вынудили принять меры предосторожности для защиты озера Иссык-Куль от многих опасностей.