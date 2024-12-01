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Бакыт Торобаев: Кыргызстан играет центральную роль в водной политике ЦА

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев отметил особую роль Кыргызстана в водной политике Центральной Азии в ходе Национального водного форума по охране озера Иссык-Куль и рациональному использованию водных ресурсов.

"Кыргызстан играет центральную роль в водной политике Центральной Азии, обеспечивая водой и энергией соседние страны. Для сохранения стабильности в регионе необходимо развивать эффективное управление нашими водами, модернизировать инфраструктуру и укреплять международное сотрудничество. Мы не хотим, чтобы вода разделяла нас. Наоборот, мы видим её как мост к сотрудничеству. Но сотрудничество возможно только на основе уважения, равенства и признания роли каждой стороны.

Совместные действия Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 являются ярким примером и показательным в вопросах объединения стран Центральной Азии по решению региональных задач, открывая новые возможности для водно-энергетического сотрудничества", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/441159
Теги:
Бакыт Торобаев, Иссык-Куль
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