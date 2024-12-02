На водном форуме на Иссык-Куле прошла выставка сельхозпродукции

В рамках Национального водного форума по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов Иссык-Куля, проходящего в селе Бостери Иссык-Кульского района, была организована выставка с участием предпринимателей в области сельского хозяйства и ремесел из каждого района области.

Организатором выставки выступило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, всего в ней приняли участие и представили свою продукцию более 30 частных предпринимателей.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, ознакомившийся с мероприятием и пообщавшийся с предпринимателями, фермерами, ремесленниками, отметил, что государство уделяет особое внимание и поддерживает развитие сельского хозяйства, переработки и предпринимательства.