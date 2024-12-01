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"В Кыргызстане принята Национальная водная стратегия до 2040 года"

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан обладает внушительными водными ресурсами. Ежегодный годовой сток страны составляет порядка 50 млрд кубометров, и что особенно важно – этот объем полностью формируется на территории Кыргызской Республики отметил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев на сессии Национального водного форума "Рациональное использование водных ресурсов Кыргызской Кеспублики в условиях изменения климата и сохранения озера Иссык-Куль"

"Сегодня мир переживает время глобальных вызовов. Создан Национальный совет по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики. Кроме того, создано специализированное Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Эти структурные изменения закладывают прочную основу для эффективного управления водными ресурсами в интересах нынешнего и будущих поколений. Для достойного ответа на вызовы времени принята Национальная водная стратегия до 2040 года" , - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/441161
Теги:
Бакыт Торобаев, Иссык-Куль
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