Бишкекчан и фермеров приглашают на воскресные сельхозярмарки

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с мэрией города Бишкек с 30 ноября и 1 декабря 2024 года организует ярмарку социально значимых продуктов питания и товаров широкого потребления.

Цель ярмарки – поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей, реализация сельхозпродукции жителям города по оптовым ценам.

Приглашаем на ярмарку частных предпринимателей, желающих реализовать произведенную сельскохозяйственную продукцию.

Также Министерство создаст условия для реализации продукции всех фермеров Кыргызстана.

Ярмарка пройдет в городе Бишкек: по улице Н.Жетикашкаева и А.Токомбаева (12 мкрн), Туголбай-Ата, Эркиндик и К. Тыныстанова (ЖД Вокзал).

По вопросам можно обратиться к сотруднику Министерства: 0702 702 000.