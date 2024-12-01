Кыргызский мед могут включить в реестр Европейского союза в 2025 году

Ожидается, что кыргызский мед будет включен в реестр ЕС в начале 2025 года. Об этом шла речь во время встречи министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыта Торобаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Кыргызской Республике господином Дороги Шандор, а также с представителями венгерских компаний в области сельского хозяйства, в частности "Agrofeed Rus LtD", "Babolna Tetra Ltd", "Woodstock KFT", "Fulmer Apiary" др.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся экспорта кыргызского меда в Европейский Союз, а также внедрения системы мониторинга остатков веществ в меде.

Подготовленный план мониторинга уже направлен в Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской Комиссии, и ожидается, что кыргызский мед будет включен в реестр ЕС в начале 2025 года.

Кроме того, обсуждены вопросы ввоза племенных животных из Европы в Кыргызстан, в целях развития племенного животноводства в Кыргызской Республике.

Достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с венгерскими компаниями. Встреча прошла в конструктивной и дружественной обстановке.