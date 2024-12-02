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"Армения использует пассивность ОДКБ для антироссийских настроений"

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После завершения эскалации армяно-азербайджанского конфликта в 2023 году, руководство Армении выразило серьезное недовольство деятельностью Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Армянская сторона открыто заявила о неэффективности этой организации в обеспечении безопасности своих стран-участниц, что вызвало широкий резонанс в международном сообществе.

Напомним, что Армения, являясь членом ОДКБ с момента её основания, рассчитывала на поддержку организации в условиях обострения ситуации с Азербайджаном, особенно после того, как боевые действия приблизились к международно-признанным границам Армении. Согласно уставу ОДКБ, нападение на одну из стран-участниц должно рассматриваться как угроза для всех, что предполагает коллективный ответ. Однако на практике организация ограничилась лишь выражением обеспокоенности и призывами к диалогу, избегая активных действий.

В этой связи премьер-министр Армении Никол Пашинян в ряде выступлений подчеркнул, что ОДКБ не выполнила своих обязательств перед Ереваном. Он отметил, что бездействие организации подорвало доверие Армении к её эффективности. "ОДКБ на деле не смогла продемонстрировать свою готовность защищать интересы своих членов", - заявил Пашинян.

Армения также выразила разочарование в связи с отказом ОДКБ осудить действия Азербайджана и предложить конкретные механизмы помощи. Ереван подчеркнул, что отсутствие реальной поддержки вынудило страну искать альтернативные пути обеспечения своей безопасности.

Многие эксперты связывают пассивность ОДКБ с несколькими факторами:

  1. Россия, как доминирующий член организации, имеет свои стратегические интересы в регионе и стремится сохранить отношения с Азербайджаном. Это может объяснять осторожность в действиях ОДКБ.
  2. Разногласия между странами-членами. Не все участники ОДКБ готовы вмешиваться в конфликты, особенно если они не затрагивают их национальные интересы напрямую.
  3. Слабая институциональная структура. ОДКБ, несмотря на свою формальную значимость, часто критикуется за отсутствие эффективных механизмов реагирования на кризисы.

Последствия для Армении и региона

Разочарование Армении в ОДКБ может привести к пересмотру её внешнеполитического курса. Уже сейчас в армянском обществе и политической элите усиливаются настроения в пользу сближения с Западом, Европейским Союзом и США. Это может повлиять на баланс сил в регионе и привести к дальнейшему ослаблению позиций ОДКБ на Кавказе.

Кроме того, недоверие к организации со стороны одной из ключевых стран-участниц может подорвать её репутацию и снизить сплоченность в будущем. Это особенно важно на фоне других потенциальных угроз безопасности для стран-членов, таких как нестабильность в Центральной Азии.

Критика Арменией ОДКБ после армяно-азербайджанского конфликта ставит под сомнение эффективность организации как механизма коллективной безопасности. Бездействие ОДКБ в условиях кризиса выявило её институциональные слабости и зависимость от геополитических интересов отдельных участников. Для сохранения своей роли в регионе ОДКБ потребуется пересмотреть подходы к реагированию на угрозы и укреплению доверия между странами-членами.

О том, какова на самом деле ситуация по мнению оппозиционных армянских СМИ, с корреспондентом vb.kg поделился редактор сайта Politik.am, аналитик Борис Мурази. По его словам, власти Армении используют проблемы, связанные с ОДКБ, для разжигания антироссийских настроений. Существующие сложности кажутся более серьезными, чем они есть на самом деле.

- Да, есть проблемы с ОДКБ, но я не думаю, что они связаны с Арменией или направлены против неё, - заявил эксперт.

Мурази подчеркнул, что членство в военной организации не означает, что все внутригосударственные сложности должны решать другие члены данной организации. Он также выразил сожаление о том, что у властей Армении такой менталитет, упомянув, что Россия, как ключевая страна ОДКБ, сегодня сталкивается с серьезными вызовами.

- Повторю, что проблемы, связанные с ОДКБ есть, но они не так преподносятся нынешним правительством Армении, и самое главное, их не следует обсуждать так, как они обсуждаются, - добавил он.

Автор: София Березовская


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URL: https://www.vb.kg/441176
Теги:
Азербайджан, ОДКБ, Армения
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