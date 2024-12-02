"Армения использует пассивность ОДКБ для антироссийских настроений"

После завершения эскалации армяно-азербайджанского конфликта в 2023 году, руководство Армении выразило серьезное недовольство деятельностью Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Армянская сторона открыто заявила о неэффективности этой организации в обеспечении безопасности своих стран-участниц, что вызвало широкий резонанс в международном сообществе.

Напомним, что Армения, являясь членом ОДКБ с момента её основания, рассчитывала на поддержку организации в условиях обострения ситуации с Азербайджаном, особенно после того, как боевые действия приблизились к международно-признанным границам Армении. Согласно уставу ОДКБ, нападение на одну из стран-участниц должно рассматриваться как угроза для всех, что предполагает коллективный ответ. Однако на практике организация ограничилась лишь выражением обеспокоенности и призывами к диалогу, избегая активных действий.

В этой связи премьер-министр Армении Никол Пашинян в ряде выступлений подчеркнул, что ОДКБ не выполнила своих обязательств перед Ереваном. Он отметил, что бездействие организации подорвало доверие Армении к её эффективности. "ОДКБ на деле не смогла продемонстрировать свою готовность защищать интересы своих членов", - заявил Пашинян.

Армения также выразила разочарование в связи с отказом ОДКБ осудить действия Азербайджана и предложить конкретные механизмы помощи. Ереван подчеркнул, что отсутствие реальной поддержки вынудило страну искать альтернативные пути обеспечения своей безопасности.

Многие эксперты связывают пассивность ОДКБ с несколькими факторами:

Россия, как доминирующий член организации, имеет свои стратегические интересы в регионе и стремится сохранить отношения с Азербайджаном. Это может объяснять осторожность в действиях ОДКБ. Разногласия между странами-членами. Не все участники ОДКБ готовы вмешиваться в конфликты, особенно если они не затрагивают их национальные интересы напрямую. Слабая институциональная структура. ОДКБ, несмотря на свою формальную значимость, часто критикуется за отсутствие эффективных механизмов реагирования на кризисы.

Последствия для Армении и региона

Разочарование Армении в ОДКБ может привести к пересмотру её внешнеполитического курса. Уже сейчас в армянском обществе и политической элите усиливаются настроения в пользу сближения с Западом, Европейским Союзом и США. Это может повлиять на баланс сил в регионе и привести к дальнейшему ослаблению позиций ОДКБ на Кавказе.

Кроме того, недоверие к организации со стороны одной из ключевых стран-участниц может подорвать её репутацию и снизить сплоченность в будущем. Это особенно важно на фоне других потенциальных угроз безопасности для стран-членов, таких как нестабильность в Центральной Азии.

Критика Арменией ОДКБ после армяно-азербайджанского конфликта ставит под сомнение эффективность организации как механизма коллективной безопасности. Бездействие ОДКБ в условиях кризиса выявило её институциональные слабости и зависимость от геополитических интересов отдельных участников. Для сохранения своей роли в регионе ОДКБ потребуется пересмотреть подходы к реагированию на угрозы и укреплению доверия между странами-членами.

О том, какова на самом деле ситуация по мнению оппозиционных армянских СМИ, с корреспондентом vb.kg поделился редактор сайта Politik.am, аналитик Борис Мурази. По его словам, власти Армении используют проблемы, связанные с ОДКБ, для разжигания антироссийских настроений. Существующие сложности кажутся более серьезными, чем они есть на самом деле.

- Да, есть проблемы с ОДКБ, но я не думаю, что они связаны с Арменией или направлены против неё, - заявил эксперт.

Мурази подчеркнул, что членство в военной организации не означает, что все внутригосударственные сложности должны решать другие члены данной организации. Он также выразил сожаление о том, что у властей Армении такой менталитет, упомянув, что Россия, как ключевая страна ОДКБ, сегодня сталкивается с серьезными вызовами.

- Повторю, что проблемы, связанные с ОДКБ есть, но они не так преподносятся нынешним правительством Армении, и самое главное, их не следует обсуждать так, как они обсуждаются, - добавил он.

Автор: София Березовская