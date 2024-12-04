Фермеры КР должны научится извлекать прибыль используя зеленые технологии

В долгосрочной перспективе использование зелёных технологий поможет Кыргызстану укрепить продовольственную безопасность, улучшить экспортный потенциал и внести вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Такие рекомендации были даны в ходе семинара "Зеленые стимулы и барьеры для МСП в сфере агропромышленного комплекса, сельского хозяйства и водопользования", прошедшем с участием представителей госорганов, сельхозпроизводителей, академии наук и вузов.

Было озвучено, что применение инноваций, таких как точное земледелие, возобновляемая энергия и устойчивое управление ресурсами, способствует повышению продуктивности, улучшению качества продукции и защите окружающей среды.

Закон КР "О фермерских хозяйствах", принятый в 1999 году, больше не соответствует современным требованиям. Поэтому необходимо разработать новый закон, соответствующий направлениям ФАО по семейным фермерским хозяйствам. Кроме того, эксперты озвучили ряд требований по улучшению местного законодательства в секторе сельского хозяйства.

В целях изучения ситуации с НПА эксперты ЮНИСОН Групп произвели контент-анализ законодательства КР и выявили госстимулы для МСП касательно аграрной отрасли в целом.

Поддержка государства и международных организаций играет ключевую роль в реализации этих проектов, однако успех зависит и от вовлечённости самих фермеров.

"Фермеры еще не научились как можно минимизировать свои расходы и увеличить свою доходность. Как только они поменяют видение, как можно извлекать прибыль, но при этом сохранять технологии и использовать энергоэффективные методы, то у них откроется другая сторона ведения бизнеса. Многие нормативные правовые акты не доработаны, льготы существуют, но они общие и не все могут ими воспользоваться", - отметила председатель правления ассоциации Agro Union Бактыгуль Аскералиева.

"Нужно проводить просветительскую работу, совершенствовать законодательство и совместно вырабатывать стратегию развития аграрного сектора. Зеленая экономика - это принцип, для которого нужен фундамент. Главная проблема - консерватизм наших фермеров. Они цепляются за старое и плохо воспринимают новое. Наша задача - разорвать цепь предубежденности. Над этим нужно работать вместе. Мы разобщены: наука отдельно, сектора отдельно, нет слаженности в действиях", - сказал председатель Ассоциации "Бай Багбан" Манас Саматов.

"Благодаря работе экспертов за два дня были собраны рекомендации по мерам стимулирования и помощи компаниям в переходе к зеленой экономике. Мы понимаем, что меры не функционируют должным образом, и необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы они заработали и были полезны для бизнеса. Бизнес-сообщество также не должно оставаться в стороне, а должно консолидировать свои усилия", - добавил ведущий менеджер консультаций для малого бизнеса ЕБРР Бакай Жунушев.

Все участники договорились, что работа над совместными усилиями по продвижению зеленых технологий на законодательном уровне продолжится. Отметим, что семинар был организован Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с НИСИ при Президенте КР и ЮНИСОН Групп в рамках проекта "Продвижение государственных стимулов для сектора МСБ по переходу к зеленой экономике", реализуемого при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Правительства Швейцарии.