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Противопожарные машины из Китая показали себя с самой лучшей стороны

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- Бакыт Стамов
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Чуть менее 2 лет прошло, как на безвозмездной основе Китай передал Кыргызстану противопожарную технику в количестве 100 единиц, но за этот период новые машины зарекомендовали себя только с самой лучшей стороны. Прибывшая техника по многих техническим характеристикам превосходит имеющиеся в республике противопожарные машины других марок, в чем мы сами и убедились.

Специально для нашего издания сотрудники Специализированной противопожарной части №8 в Бишкеке (СПЧ-8) устроили показательное выступление: зазвучала тревога, дежурный принял учебный вызов, и пожарники в полной амуниции побежали к своей машине, которая сразу же под вой сирены выехала на условно-обозначенное место пожара.

Нам к нашему огромному удовольствию во время учебного вызова также позволили посидеть в кабине вместе с пожарниками, чтобы мы могли убедиться в мобильности противопожарной машины из Китая. Что интересно, даже при наличии имеющихся автомобильных пробок на дорогах столицы, наша машина быстро добралась до места назначения, что, впрочем, вполне объяснимо: огромные параметры и оглушительный звук сирены невольно заставляли автомобили уступать ей дорогу.

Как рассказал нашему изданию старший техник СПЧ-8, старший прапорщик Темирбек Артыкбаев, который работает в противопожарной службе с 2001 года, ему довелось поработать на многих машинах, многие из которых давно уже устарели и отработали свой срок службы.

"Пожарники очень обрадовались новым противопожарным машинам из Китая. Работать по вызову на такой машине гораздо удобнее, чем на старых. Нашей части выделили 3 противопожарные машины из Китая.

Новые машины значительно отличаются от старых машин практичностью и увеличенной комплектацией. Кабины широкие, и оснащены всем необходимым: противопожарная форма, дыхательные аппараты, громкоговоритель, даже кондиционер есть в салоне.

Грузоподъемность наших машин - 9 тонн воды и пенообразователь – 3 тонны. Мощность насоса – 100 литров в секунду, что позволяет достичь высоты напора воды до 20 этажа.

Машины очень хорошо себя зарекомендовали в работе, и ни разу не было какого-либо сбоя. Они пригодны для тушения пожаров в сложных условиях, также их можно задействовать в проведении аварийно-спасательных работ", - сказал он.

Подобного мнения по поводу китайских противопожарных машин придерживаются пожарники и в других регионах. Об этом нашему изданию поведал начальник отдела пожаротушения и профилактики пожаров МЧС КР, майор Максатбек Нурматов. Он также отметил, что противопожарная техника из Китай очень облегчила работу нашим пожарникам.

"Имеющиеся до этого машины имели грузоподъемность - 4 тонны воды, от чего техника, конечно, быстрее изнашивалась. То есть китайские противопожарные машины позволяют теперь экономить время и дольше сохранять технику, что в наших условиях является существенным преимуществом.

Китайское правительство на безвозмездной основе предоставило Кыргызстану 100 пожарных машин, которые были распределены по областям страны. Из этих машин 75 автомобилей грузоподъемностью 5 тонн воды, 10 автомобилей грузоподъемностью 8 тонн, 10 аварийно-спасательных автомобилей, 2 агитационные машины противопожарной пропаганды, используемые для тушения пожаров, 3 противопожарные машины с вышкой в 50 метров, 10 спасательных подушек и 5 подвесных емкостей для вертолета объёмом 2-3,5 тонны.

Что касается технических характеристик, то 10 пожарных машин водоизмещением 8 тонн способны распылять 50-100 литров воды в секунду. Эта модель приспособлена для подъема и буксировки тяжелого груза массой до 5 тонн, автомобиля при различных авариях. Кстати, именно эти машины во время селей в Оше помогали поднимать из реки автомобили граждан.

2 машины, рассчитанные для 10 человек, используются для противопожарной агитации. 3 противопожарные машины имеют вышки высотой 54 метров, которые позволяют пожарным работать на больших высотах, в том числе вести и спасательные работы.

10 пожарно-спасательных подушек предназначены для оперативного спасения людей из многоэтажных домов.

5 подвесных емкостей для вертолета вмещают 2-3,5 тонны воды. Эту емкость с водой можно прикрепить к вертолету модели М-8, М-17, К-32 и тушить пожар большим количеством воды. Они могут собирать воду из прудов глубиной 2 метра в естественных условиях", - рассказал Максатбек Нурматов.

Напомним, о том, что Китай бесплатно предоставит Кыргызстану пожарную, аварийно-спасательную технику стало известно по итогам встречи президента Кыргызстана Садыра Жапаров с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Самарканде.


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URL: https://www.vb.kg/441180
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