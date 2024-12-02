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На горнолыжной базе "Каракол" открылся зимний туристический сезон

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- Светлана Лаптева
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На горнолыжной базе "Каракол" торжественно открыт зимний туристический сезон.В мероприятии приняли участие первый заместитель полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, руководитель Фонда поддержки туризма КР Кылычбек Рысалиев и представители областных структур.

В своей речи Данияр Арпачиев подчеркнул, что Иссык-Кульская область обладает огромным потенциалом для развития зимнего туризма.

"По предварительным данным, в этом году наш регион посетили около 2 миллионов туристов, из них более 300 тысяч - это гости из дальнего и ближнего зарубежья. Этот показатель растёт с каждым годом. Горнолыжная база "Каракол" стала не только визитной карточкой Иссык-Куля, но и одним из ключевых объектов зимнего туризма в стране. В этом году было отремонтировано 3 километра автодороги, ведущей на горнолыжную базу "Каракол". Кроме того, реализуются масштабные проекты, такие как "Три вершины" и "Каркыра Резорт".

Всё это свидетельствует о том, что президент Садыр Жапаров уделяет особое внимание развитию туризма. Благодаря его поддержке и инициативам зимний туризм в Кыргызстане выходит на новый уровень," - отметил он.

Программа мероприятия включала показательные выступления по лыжному спорту, мастер-классы для любителей зимних видов спорта.


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URL: https://www.vb.kg/441181
Теги:
Каракол, горнолыжный спорт, Кыргызстан
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