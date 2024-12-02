Пользуйся приложением "Мой О!" и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!

Уникальный шанс стать миллионером есть у всех пользователей приложения "Мой О!", причём не важно, каким оператором связи вы пользуетесь.

Уже сегодня, 2 декабря, стартовала лотерея, в рамках которой будут разыграны крупные денежные призы. Шансы на победу есть у всех, ведь общий призовой фонд составляет более 25 миллионов сомов!

Каждую неделю будет определен обладатель 1 000 000 сомов, два победителя по 200 000 сомов и пять счастливчиков по 50 000 сомов. В финале, 10 февраля 2025 года, будут определены 8 финалистов по 50 000 сомов и разыгран главный приз – 10 000 000 сомов!

Как стать участником розыгрышей?

Скачайте приложение "Мой О!". Если уже им пользуетесь, просто обновите до последней версии; Пройдите простую идентификацию прямо в приложении, если вы неидентифицированный пользователь "Мой О!"; Получайте лотерейные билеты за привычные действия:

Больше лотерейных билетов – выше шанс стать миллионером!

Главная миссия суперприложения "Мой О!" – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь клиентам и партнерам. Вот почему у него уже более 8 миллионов скачиваний. Оно включает в себя ведущий в стране сервис электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения "Мой О!" кыргызстанцы управляют номером О!, совершают онлайн-покупки c бесплатной доставкой, проводят платежи и переводы без комиссий, продают, управляют личными финансами, покупают авиабилеты и пользуются популярными государственными услугами.

Участвуйте и пусть удача вам улыбнётся!

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 – 10.02.2025.

Разрешение СРНФР при МЭиК КР №421 от 19.11.2024.

Более подробно о правилах и условиях акции можно узнать на сайте: udacha.o.kg.

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