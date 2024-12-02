Пользуйся приложением "Мой О!" и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!

Уникальный шанс стать миллионером есть у всех пользователей приложения "Мой О!", причём не важно, каким оператором связи вы пользуетесь.
Уже сегодня, 2 декабря, стартовала лотерея, в рамках которой будут разыграны крупные денежные призы. Шансы на победу есть у всех, ведь общий призовой фонд составляет более 25 миллионов сомов!
Главная миссия суперприложения "Мой О!" – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь клиентам и партнерам. Вот почему у него уже более 8 миллионов скачиваний. Оно включает в себя ведущий в стране сервис электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения "Мой О!" кыргызстанцы управляют номером О!, совершают онлайн-покупки c бесплатной доставкой, проводят платежи и переводы без комиссий, продают, управляют личными финансами, покупают авиабилеты и пользуются популярными государственными услугами.
Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 – 10.02.2025.
Разрешение СРНФР при МЭиК КР №421 от 19.11.2024.
Более подробно о правилах и условиях акции можно узнать на сайте: udacha.o.kg.
Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.