В КР в 2024 году в лизинг фермерам передано 1082 единицы техники

За 2024 года Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР предоставило фермерам 4,1 млрд. на льготных условиях в лизинг передано 1082 единиц техники. А всего 17,7 млрд. выдано 6998 единиц техники.

Также до конца года планируется выдача сельскохозяйственной техники фермерам свыше 1200 единиц техники на сумму 4,5 млрд. сомов.

Отметим, за последние годы целях оказания государственной поддержки фермерам республики по техническому оснащению и перевооружению МТС, обновления основных средств производства, расширения инфраструктуры технических сервисных служб и модернизации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных субъектов со стороны Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проделана огромная работа.

Для оказания фермерам своевременной и качественной механизированной услуги, а также в целях развития лизинга по инициативе министерства при поддержке Кабинета Министров Кыргызской Республики через открытые акционерные общества "Айыл Банк" и "Элдик Банк" начиная с 2011 года реализуются 7 лизинговых проектов, которым фермерам выдаются все виды сельскохозяйственной техники и оборудования на льготных условиях.

Банки фермерам республики реализуют все виды сельскохозяйственной техники и оборудования на льготных условиях под 6% процентов годовых со сроком до 7 лет.