Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Сеул

Президент Садыр Жапаров, по приглашению президента Республики Корея Юн Сок Ёля вылетел сегодня, 2 декабря, в город Сеул с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, запланированы двусторонние переговоры Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шиком.

Стороны обсудят весь комплекс кыргызско-корейского двустороннего сотрудничества и перспективы их развития, а также обменяются мнениями по вопросам регионального и международного характера.

В ходе визита также состоится встреча с президентом Ассамблеи и председателем Института глобального роста, бывшим Генеральным Секретарем ООН Пан Ги Муном.

Кроме того, глава государства, проведет встречу с представителями корейского бизнеса.