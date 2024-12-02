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Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Сеул

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров, по приглашению президента Республики Корея Юн Сок Ёля вылетел сегодня, 2 декабря, в город Сеул с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, запланированы двусторонние переговоры Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шиком.

Стороны обсудят весь комплекс кыргызско-корейского двустороннего сотрудничества и перспективы их развития, а также обменяются мнениями по вопросам регионального и международного характера.

В ходе визита также состоится встреча с президентом Ассамблеи и председателем Института глобального роста, бывшим Генеральным Секретарем ООН Пан Ги Муном.

Кроме того, глава государства, проведет встречу с представителями корейского бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/441192
Теги:
Южная Корея, президент, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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