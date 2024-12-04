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В Бишкеке прошел форум "Инклюзивное трудоустройство ЛОВЗ в Кыргызстане"

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- Светлана Лаптева
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Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР совместно с Программой развития ООН (ПРООН) и сообществом людей с инвалидностью провели форум "Инклюзивное трудоустройство лиц с инвалидностью в Кыргызстане".

На форуме была подчеркнута необходимость обеспечения равного доступа к трудоустройству для лиц с инвалидностью, устранения системных барьеров и содействия их активному участию на рынке труда. Эта инициатива соответствует Государственной программе правительства "Доступная страна" для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2023–2030 годы приоритетными задачами являются обеспечение условий для занятости людей с инвалидностью, определение потребности молодых лиц с инвалидностью в трудоустройстве, расширение возможности получения профессии, а также разработка механизмов их профессионального образования, подготовки и переподготовки.

"Реализация права на труд для лиц с инвалидностью лежит в основе наших национальных приоритетов. Программа "Доступная страна" - это наша дорожная карта, которая гарантирует, что никто не останется позади на пути развития Кыргызстана", - заявила министр труда, социального обеспечения и миграции КР Жылдыз Полотова.

ПРООН и Министерством в партнерстве с сообществом людей с инвалидностью представили руководство по трудоустройству людей с инвалидностью. Руководство представляет собой ресурс, включающий рекомендации по привлечению, рекрутингу и найму, сохранению рабочих мест и обеспечению профессионального роста и непрерывного развития сотрудников с инвалидностью, созданию Универсального Дизайна, формированию доступной среды, и обеспечению людей с инвалидностью разумными приспособлениями на рабочем месте, а также по развитию инклюзивной организационной культуры.

"Инклюзивная занятость - это не только вопрос справедливости, это разумная инвестиция в построение устойчивой экономики и сплоченного общества. Устраняя барьеры и создавая возможности для людей с инвалидностью, мы можем раскрыть богатый неиспользованный потенциал, который принесет пользу всем", - сказала Моника Ризал, заместитель постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане.

На мероприятии были представлены успешные истории инклюзивной занятости и представлены продукты и услуги, разработанные организациями людей с инвалидностью. Участники из государственного, частного и гражданского секторов изучили возможности сотрудничества и расширения инклюзивных практик.

"Инклюзивная занятость - это вопрос достоинства, равенства и расширения прав и возможностей людей с инвалидностью. Сегодняшний форум - это шаг вперед в признании наших способностей и вклада в кыргызстанское общество", - подчеркнул руководитель организации New Age Аскар Турдугулов.

Лица с инвалидностью сталкиваются со значительными препятствиями в доступе к трудоустройству, поскольку в мире в рабочей силе их всего 27% по сравнению с 56% лиц без инвалидности.

Усиление голоса лиц с инвалидностью и поощрение их лидерства имеют важное значение для создания инклюзивных обществ.

Инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью способствуют экономическому росту, инновациям и достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Форум знаменует собой решающий шаг в приверженности Кыргызстана инклюзивному будущему, подчеркивая коллективные усилия, необходимые правительству, гражданскому обществу и частному сектору для устранения барьеров и создания равных возможностей для всех.

Форум был проведен в рамках проекта "Продвижение прав лиц с инвалидностью в Кыргызстане", реализуемого ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА под общим руководством ООН в Кыргызстане и при поддержке Партнерства ООН по правам лиц с инвалидностью (UNPRPD).


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URL: https://www.vb.kg/441195
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