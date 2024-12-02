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В Бишкеке увеличены штрафы за выброс и складирование мусора

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В Бишкеке продолжаются рейды по предотвращению выброса мусора в неустановленных местах. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, муниципальная инспекция выявила новых нарушителей правил благоустройства.

Составлены протоколы и наложены штрафы на:

- Е.Б.М. – выброс бытового мусора по адресу Буденного, 153, штраф 5 500 сомов;

- Б.О.Б. – выброс мусора в неустановленном месте, штраф 5 500 сомов;

- ИП К.у.Н. – мусор на пр. Шабдан Баатыра, 43, штраф 17 000 сомов;

- физическое лицо – выброс строительного мусора в МТУ "Маевка", штраф 7 500 сомов.

За складирование мусора:

- К.К. – складирование строительного мусора по ул. Огонбаева, 93, штраф 7 500 сомов;

- ОсОО "Просто Доставка" – Абдрахманова, 204, штраф 17 000 сомов;

- "Альфа Телеком" – ул. Суйунбаева, 123, штраф 17 000 сомов;

- ИП "Т.И." – складирование мусора по пр. Чуй, 52/1.

Мэрия напоминает: хозяйствующим субъектам необходимо соблюдать правила чистоты на прилегающих территориях. За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 3 000 до 13 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/441196
Теги:
мусор, штраф, Бишкек, мэрия
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