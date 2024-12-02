Фармзавод "Айдан фарма" возвращен государству

Сегодня, 2 декабря министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил фармзавод ЗАО "Айдан фарма" в Бишкеке, который перешел в государственную собственность.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр отметил, что в настоящее время завод ЗАО "Айдан фарма" выпускает спирт этиловый медицинский 95%, а в ближайшее время в целях обеспечения доступности качественных лекарственных средств для населения и реализации задач импортозамещения начнет выпускать лекарственные средства из 50 наименований. "Для Кыргызской Республики, где более 90% лекарственного рынка занято импортной продукцией, важно развивать собственное производство лекарственных средств и медицинских изделий", - добавил Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения КР.

В ЗАО "Айдан фарма" назначен новый директор Омурбек Асанов, под руководством которого планируется ускорить процесс модернизации завода и внедрения новых технологий. Расширение линейки производимых препаратов увеличение объема выпуска продукции для обеспечения потребностей внутреннего рынка.