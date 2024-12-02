Конференция УНП ООН укрепляет усилия по борьбе с торговлей людьми

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) провело знаменательную конференцию по сотрудничеству, координации и ключевым урокам под названием "Усиление национальных мер по борьбе с торговлей людьми". Это мероприятие ознаменовало завершение проекта, направленного на улучшение расследований и судебных преследований, ориентированных на жертв в Кыргызстане, и реализованного при финансовой поддержке Управления по борьбе с торговлей людьми Государственного департамента США.

Торговля людьми (ТЛ) остается важнейшей проблемой в Центральной Азии, а Кыргызстан признан страной происхождения, транзита и назначения. Проект реализованный УНП ООН был направлен на укрепление правовой базы, наращивание потенциала специалистов по уголовному правосудию, усиление поддержки жертв и содействие сотрудничеству между основными заинтересованными сторонами.

Конференция УНП ООН собрала более 40 представителей Жогорку Кенеша (парламента), Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, других государственных органов, неправительственных организаций и международных партнеров. Участники рассмотрели основные достижения проекта, извлеченные уроки и обсудили будущие направления сотрудничества по борьбе с торговлей людьми.

Ключевые обсуждения и результаты

• Укрепление потенциала: сессия по укреплению потенциала специалистов по уголовному правосудию с акцентом на повышение эффективности и устойчивости обучающих инициатив.

• Хранение доказательств: сессия по управлению доказательствами подчеркнула его роль в обеспечении успешного судебного преследования и правосудия для жертв.

• Подходы, ориентированные на оказание поддержки жертвам: заинтересованные стороны подчеркнули важность обучения сотрудников правоохранительных органов методам, учитывающим интересы жертв, и укрепления систем поддержки выживших.

• Торговля детьми: особое внимание было уделено растущей тенденции торговли детьми, подчеркнув необходимость целенаправленных вмешательств.

• Двухстороннее сотрудничество: участники подчеркнули необходимость расширения международного сотрудничества для борьбы с трансграничными преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Основные достижения проекта

• Пособие для сотрудников органов внутренних дел: Разработано комплексное руководство для сотрудников органов внутренних дел по выявлению и перенаправлению жертв торговли людьми.

• Программы обучения: Всего 43 юриста, в том числе 19 из Службы юридической помощи, прошли обучение по оказанию помощи жертвам. НПО Оазис выявила 58 жертв торговли людьми, в том числе 15 несовершеннолетних девочек и 24 мужчин, подвергавшихся трудовой эксплуатации. Из них 40 случаев были переданы в правоохранительные органы, что привело к возбуждению 16 уголовных дел.

• Инсценированные судебные процессы: Прокуроры, судьи, следователи и адвокаты прошли обучение с использованием методологий инсценированных судебных процессов для улучшения рассмотрения дел о торговле людьми.

• Международное партнерство: Консультации с Министерством юстиции Италии привели к заключению соглашений об экстрадиции и передаче осужденных, что укрепило сотрудничество.

Взгляд в будущее:

Конференция завершилась конкретными рекомендациями по противодействию торговле людьми посредством эффективного сотрудничества специалистов по уголовному правосудию в целях расследования и судебного преследования случаев, связанных с торговлей людьми.

УНП ООН по-прежнему привержено сотрудничеству с Кыргызской Республикой для усиления борьбы с торговлей людьми, гарантируя жертвам получение достойной поддержки, а торговцам - привлечение к ответственности.