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Власти Узбекистана нацелились довести экспорт овощей и фруктов до $3,5 млрд

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Власти Узбекистана поставили задачу в 2025 году увеличить экспорт фруктов и овощей до отметки $3,5 млрд. Об этом говорилось на совещании президента республики Шавката Мирзиёева с представителями профильных министерств и ведомств, передает пресс-служба главы государства.

По данным чиновников, в текущем году поставки продовольствия из Узбекистана в другие страны выросли на $370 млн, достигнув $2 млрд. Страна занимает третье место в мире по экспорту абрикосов, седьмое - по отгрузке черешни и персиков, десятое - по бобовым культурам. Вместе с тем это далеко не предел.

Чтобы достичь установленных на будущее показателей, решено принять ряд мер. В частности, предоставлять населению более широкие возможности для выращивания овощей и фруктов. Отмечалось, что за последние пять лет 260 тысяч гектаров земли, ранее занятых под хлопок и пшеницу, передали фермерам. Планируется продолжить эту программу, высвободив еще 104 тысячи га.

Также необходимо активизировать все регионы республики. Если Каракалпакстан (суверенная республика в составе Узбекистана) и Джизакская область нарастили объемы экспорта более чем в два раза, Хорезм - почти в два раза, Сурхандарья - в 1,6 раза, то Бухарская и Сырдарьинская область продемонстрировали снижение результатов.

Президент раскритиковал работу в махаллях (общинах). По его словам, в 26 районах не была оказана поддержка владельцам приусадебных участков, а в некоторых случаях урожай был потерян из-за продажи фермерам некачественных семян. Чтобы устранить эти проблемы, за каждым домохозяйством закрепят сотрудника Агентства по карантину и защите растений.

Также предпринимателям предоставят льготы в виде бесплатной выдачи фитосанитарного сертификата и двухлетней рассрочки на уплату земельного налога. В рамках программы "Семейное предпринимательство" людям, занимающимся сельским хозяйством, будут выдавать кредиты до 100 млн сумов по упрощенной схеме.

Фермерам и дехканам, создающим органические поля, государство компенсирует расходы на приобретение сертификатов "Органик", "Глобал Гап", "Халяль" и "Кошер", а также на лазерное выравнивание земли.

Особое внимание Мирзиёев уделил реализации продукции за рубежом. Он отметил, что в текущем году в крупных торговых сетях Омана для товаров из Узбекистана выделили отдельные полки, что позволило экспортировать в эту страну черешню, абрикосы и персики. Перед чиновниками поставлена задача организовать подобную систему продаж в Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Сингапуре, Южной Корее, Японии и государствах Европы.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/441201
Теги:
Узбекистан, экспорт
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