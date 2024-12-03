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Тилек Усупов о тандеме Жапарова и Ташиева: Уникальный союз во благо нации

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- Бермет Таалайбекова
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Глава общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов дал интервью YouTube-каналу "Каганат", в котором поделился своим мнением о тандеме главы государства Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По словам активиста, союз Жапарова и Ташиева оказывает значительное влияние на ситуацию как внутри Кыргызстана, так и за его пределами. Он охарактеризовал этот тандем как уникальный и важный, отметив, что в нем объединены общие цели, задачи и стратегическая информация.

"Они прошли через множество испытаний, что позволило им понять главное: сегодня во главе угла стоит благо страны. Именно поэтому их курс направлен на социализацию и обновление общества", - подчеркнул Усупов.

Однако он отметил, что попытки недоброжелателей расколоть этот союз через домыслы и провокации действительно сказываются на общественных настроениях. Тем не менее Усупов уверен, что сотрудничество Жапарова и Ташиева остается крепким и нацеленным на единую цель - возрождение нации.

"Этот союз сейчас играет ключевую роль в возрождении нашей страны, нашего народа. Взаимопонимание и совместная работа Жапарова и Ташиева - это пример для всех нас", - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/441205
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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