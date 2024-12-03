Военная прокуратура расследует госпитализацию военнослужащего Нацгвардии

28 ноября военнослужащий срочной службы воинской части 10126 Национальной гвардии КР, рядовой Э. Шаршенбаев, был доставлен в нефрологическое отделение Национальной больницы с диагнозом "острый гломерулонефрит, нефротический синдром". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По факту госпитализации военнослужащего военная прокуратура Бишкекского гарнизона начала доследственную проверку. Для установления происхождения телесных повреждений Шаршенбаева назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили в прокуратуре, ход расследования находится под личным контролем военного прокурора КР. По итогам проверки действиям причастных лиц будет дана юридическая оценка в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской Республики.