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Военная прокуратура расследует госпитализацию военнослужащего Нацгвардии

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- Бермет Таалайбекова
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28 ноября военнослужащий срочной службы воинской части 10126 Национальной гвардии КР, рядовой Э. Шаршенбаев, был доставлен в нефрологическое отделение Национальной больницы с диагнозом "острый гломерулонефрит, нефротический синдром". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По факту госпитализации военнослужащего военная прокуратура Бишкекского гарнизона начала доследственную проверку. Для установления происхождения телесных повреждений Шаршенбаева назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили в прокуратуре, ход расследования находится под личным контролем военного прокурора КР. По итогам проверки действиям причастных лиц будет дана юридическая оценка в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/441213
Теги:
военная служба, избиение, Кыргызстан, расследование, Генеральная прокуратура
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