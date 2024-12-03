Садыр Жапаров провел переговоры с президентом Кореи Юн Сок Ёлем

Президент Садыр Жапаров сегодня, 3 декабря, в рамках официального визита в Корею в город Сеул провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, обсуждены вопросы поступательного углубления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей в сферах, представляющих взаимный интерес.

Юн Сок Ёль тепло приветствовал Садыра Жапарова и отметил, что Кыргызстан и Корея после заключения дипломатических отношений в 1992 году развивали близкие и дружеские контакты.

Он подчеркнул, что в настоящее время активизируется выход корейских компаний на рынок Кыргызской Республики, а также расширяются обмены между гражданами двух стран.

"В условиях активизации обменов и сотрудничества в прошлом году впервые было запущено авиасообщение между столицами наших стран. Наше правительство определило стратегическую важность Центральной Азии как моста, объединяющего Европу и Азию. Именно поэтому в июне текущего года была представлена первая специальная дипломатическая стратегия на центральноазиатский регион - инициатива сотрудничества Корея – Центральная Азия "K-Silk Road" ("Кей – Шелковый путь")", - отметил Юн Сок Ёль и добавил, что Корея, основываясь на данной инициативе, намерена решительно развивать отношения с Кыргызской Республикой, которая является важным партнером в регионе.

Президент Кореи акцентировал внимание на том, что он вместе с Садыром Жапаровым, по истечении 32 лет после заключения дипломатических отношений, договорились повысить их уровень до Всеобъемлющего партнерства.

Юн Сок Ёль выразил надежду, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему построению взаимовыгодного стратегического партнерства между двумя странами в различных сферах, таких как экономика, окружающая среда, энергетика, цепочки поставок и другие.

Президент Садыр Жапаров выразил благодарность за теплый прием и отметил, что Кыргызстан и Южную Корею объединяют многолетние дружеские и партнерские отношения, которые с каждым годом становятся крепче.

Глава государства подчеркнул, что Республика Корея является одним из приоритетных партнеров Кыргызстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отметил, что отсутствие серьезных разногласий между странами создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.

Глава государства выразил готовность углублять политический диалог, в том числе на уровне глав правительств и парламентов.

Особое внимание было уделено инициативе "K-Silk Road" ("Кей – Шелковый путь"), направленной на развитие региональных связей. Президент подчеркнул поддержку этой инициативы и заверил, что Кыргызстан готов приложить все усилия для ее реализации.

"Проведение саммита президентов наших стран в следующем году станет важным шагом для дальнейшего углубления политического и экономического сотрудничества на самом высоком уровне. Полностью поддерживаю вашу инициативу "Кей – Шелковый путь" (K-Silk Road), направленную на расширение связей между нашими регионами", - сказал Садыр Жапаров и отметил, что только объединяя усилия, можно преодолеть современные вызовы, глобальные проблемы и решить приоритетные задачи.

В своей речи президент Кыргызстана подчеркнул возрастающий интерес кыргызской молодежи к корейскому языку и культуре, а также отметил значимость сотрудничества в области образования.

Глава государства подчеркнул важность сотрудничества с Республикой Корея в сфере экологии и устойчивого развития, выразив готовность к реализации совместных "зеленых проектов" и развитию возобновляемой энергетики. Он пригласил корейскую сторону участвовать в глобальном горном саммите "Бишкек+25" в 2027 году, отметив значимость совместных усилий в борьбе с изменениями климата.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что достигнутые договоренности послужат основой для дальнейшего укрепления кыргызско-корейских отношений, и пригласил Юн Сок Ёля посетить Кыргызстан с официальным визитом.