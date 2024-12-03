Врач из Турции рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ТЭЦ

Врач-ортопед, микрохирург Emot Hospital в Измире (Турция) Бакыт Керекулов на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал о состоянии пациентов, которые получили ожоги при взрыве на ТЭЦ Бишкека.

Напомним, 2 февраля 2024 года, ночью на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Пострадали пять человек, госпитализированы были только трое, двое - на амбулаторном лечении. По поручению главы государства Садыра Жапарова двоих пострадавших спецбортом направили на лечение в Турцию.

По словам Бакыта Керекулова, в данную клинику пострадавшие поступили уже на вторичные операции, отметив, что у этих ребят была сильная контрактура верхних конечностей. "Благодаря президенту Кыргызстана пострадавшие экстренно были доставлены спецбортом в Турцию и госпитализированы, и врачи смогли оказать оперативную помощь. Для нас было важно восстановить двигательную функцию. Мы провели серию операций по выпрямлению контрактуры и восстановлению мягких тканей. При таких случаях состояние и лечение пациента не зависит только от операции. Такие больные должны проходить длительную реабилитацию, а именно физиолечение, ЛФК и так далее", - сказал он.

Микрохирург отметил, что повторных операций пока не планируется. В зависимости от реабилитации и будет зависеть, нужны ли им повторные операции или нет. "Ожоговые травмы всегда считаются очень сложными. Общее состояние здоровья этих ребят оценивается как стабильное, по сравнению с тем, когда они только поступили к нам. И сейчас им нужно пройти реабилитацию. Срок их визы закончился, и они были вынуждены вернуться в Кыргызстан", - сказал Керекулов.