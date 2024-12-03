Ансамбль "Билерик" из Бишкека стал победителем конкурса "Talant-Star"

Ансамбль "Билерик" Центра детского творчества Первомайского района города Бишкек стал абсолютным победителем международного детского, юношеского и творческого конкурса-фестиваля "TALANT-STAR". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие прошло 30 ноября в городе Туркестан (Казахстан).

Юные танцоры, под руководством Кайрата Салмакеева, покорили жюри и зрителей своим мастерством и артистизмом.

Участники завоевали гран-при в номинации хореография и были награждены Золотым кубком и дипломами.

Состав победоносного коллектива: Асылбекова Раяна, Асылбекова Зульфия, Гайбиллаева Гулнур, Сатыбалдиева Сабина, Дуйшеналыева Даяна и Айсель Мусаева – ученицы школы №81.